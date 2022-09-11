الأردن تُعلن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة المعدي.

وقالت الصحة الأردنية في بيان مساء أمس الخميس، إن المصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية، وعاد إلى الأردن في 20 أوت الماضي.

وأوضحت أن الأعراض بدأت تظهر على المواطن بعد 5 أيام من وصوله إلى البلاد، وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق.

وبعد 5 أيام أخرى، ظهرت أعراض أخرى هي بثور جلدية على الوجهة واليدين.

ولفتت الوزارة الى أن المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الان استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول.

وكانت مصر قد أعلنت تسجيل أول إصابة بهذا الفيروس، قبل يومين.

يذكر أن المرض لا ينتقل إلا من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.