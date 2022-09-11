روسيا تعلن سحب قواتها من منطقة خاركيف الأوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها تسحب قواتها من منطقتين في منطقة خاركيف الأوكرانية، حيث حقق الهجوم المضاد الأوكراني تقدمًا كبيرًا في الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، إن القوات ستتم إعادة تجميعها من منطقتي بالاكليا وإيزيوم إلى منطقة دونيتسك.

وكانت إيزيوم قاعدة رئيسية للقوات الروسية في منطقة خاركيف.

تحقيق الأهداف

وقال كوناشينكوف أن هذه الخطوة يتم اتخاذها «من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس»، إحدى مناطق شرق أوكرانيا، التي أعلنت روسيا سيادتها.

إن ادعاء الانسحاب للتركيز على دونيتسك مشابه للتبرير، الذي قدمته روسيا لسحب قواتها من منطقة كييف في وقت سابق من هذا العام.

فيما أعلن مسؤولون أوكرانيون تحقيق مكاسب كبيرة في هجوم مضاد، ضد القوات الروسية في شمال شرق البلاد، قائلين إن القوات الأوكرانية قطعت الإمدادات الحيوية عن النقاط الساخنة على الخطوط الأمامية.

وجاءت التقارير بعد عدة أيام من التقدم الواضح لأوكرانيا جنوب خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، فيما يمكن أن يصبح أكبر نجاح في ساحة المعركة للقوات الأوكرانية، منذ أن أحبطت محاولة روسية للاستيلاء على العاصمة كييف في بداية ما يقرب من حرب سبعة أشهر.

مدينة كوبيانسك

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليه نيكولينكو، إلى أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة كوبيانسك الواقعة على طول طريق الإمداد الرئيسي المؤدي إلى إيزيوم، والتي ظلت لفترة طويلة تركز على خط المواجهة الروسي وموقع المدفعية الثقيلة وغيرها من المعارك.

ونشر نيكولينكو على تويتر، صورة تظهر جنود الكتيبة الآلية المنفصلة 92 التابعة لأوكرانيا أمام ما قال إنه مبنى حكومي في كوبيانسك، على بعد 73 كيلومترا «45 ميلا» شمال إيزيوم.

وبعد ساعات، نشر جهاز الأمن الأوكراني، والمعروف باسم وحدة أمن الدولة، رسالة قالت إنها تظهر قواتها في كوبيانسك، مما يشير إلى أن القوات الأوكرانية استولت عليها.

ولم يؤكد الجيش الأوكراني على الفور دخول البلدة، وهي مركز للسكك الحديدية استولت عليه روسيا في فبراير، عندما استسلم رئيس البلدية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

في وقت لاحق، بدأ تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر القوات الأوكرانية في الضواحي الريفية لإيزيوم عند نقطة تفتيش على جانب الطريق، يمكن رؤية تمثال كبير يحمل اسم المدينة في اللقطات، لم تعترف القوات الأوكرانية بالسيطرة على المدينة.

تقدم أوكراني

وبينت وزارة الدفاع البريطانية للصحفيين، أنها تعتقد أن الأوكرانيين تقدموا لمسافة تصل إلى 50 كيلومترًا «30 ميلًا» جنوب خاركيف، ووصفت القوات الروسية حول إيزيوم بأنها «معزولة بشكل متزايد».

ومن المحتمل أن القوات الروسية قد أخذت على حين غرة.

وقال الجيش البريطاني إن هذا القطاع كان محكومًا بشكل خفيف، وكانت الوحدات الأوكرانية قد استولت على عدة بلدات أو حاصرتها، مضيفًا أن فقدان كوبيانسك سيؤثر بشكل كبير على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة.

وبالمثل أشار معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إلى المكاسب الأوكرانية الكاسحة، ويقدر أن كييف قد استولت على حوالي 2500 كيلومتر مربع «965 ميلا مربعا» في اختراقها الشمالي الشرقي، وقال المعهد إنه يبدو أن «القوات الروسية غير المنظمة «وقعت» في طريق التقدم الأوكراني السريع». واستشهدوا بصور على وسائل التواصل الاجتماعي لسجناء على ما يبدو أنهم روس، تم اختطافهم في التقدم حول إيزيوم والبلدات المحيطة بها.

وقال التقرير نفسه إن القوات الأوكرانية «قد تنهار المواقع الروسية حول إيزيوم إذا قطعت خطوط الاتصال الأرضية الروسية» شمال وجنوب المدينة.

ولم تعترف موسكو أو تعلق على الفور على مزاعم أوكرانيا وحلفائها الغربيين. ومع ذلك، قال فلاديسلاف سوكولوف، رئيس الإدارة المحلية المعينة من قبل روسيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات في إيزيوم بدأت في إجلاء السكان إلى روسيا.

يأتي القتال في شرق أوكرانيا وسط هجوم مستمر حول خيرسون في الجنوب، ويشير المحللون إلى أن روسيا ربما تكون قد أخذت جنودًا من الشرق للتعزيزات حول خيرسون، مما يمنح الأوكرانيين الفرصة لضرب خط أمامي ضعيف.

قطع الإمدادات

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لقناة أوكرانيا التلفزيونية، إن الروس ليس لديهم طعام أو وقود لقواتهم في المنطقة، لأن كييف قطعت خطوط إمدادهم.

وأضاف «سيكون مثل الانهيار الجليدي»، متوقعا تراجع روسيا.