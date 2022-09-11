الأزمات تحاصر تشارلز الثالث

فيما تربع الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا رسميا، في حفل مليء بالتقاليد القديمة والرمزية السياسية - ولأول مرة، تم بثه على الهواء مباشرة عبر الإنترنت وعلى الهواء بالأمس، يواجه الملك الجديد العديد من الأزمات، أبرزها: أزمة الطاقة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم اليقين من الحرب في أوكرانيا، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

7عقود

وأصبح تشارلز، الذي أمضى سبعة عقود في منصب الوريث، ملكًا تلقائيًا عندما توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس الماضي، ولكن مراسم الانضمام كانت خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد، وهي من بقايا زمن قبل الاتصالات الجماهيرية.

واجتمع عشرات من كبار السياسيين البريطانيين في الماضي والحاضر، بمن فيهم رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس وخمسة من أسلافها، في الشقق الحكومية المزخرفة في قصر سانت جيمس لحضور اجتماع مجلس الانضمام.

التقيا دون تشارلز، مؤكدا رسميا لقبه الملك تشارلز الثالث.

ثم انضم إليهم الملك، وتعهد بأن يحذو حذو والدته عندما يتولى مهام الملك.

وقال: «إنني أدرك تمامًا هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلي الآن».

وفي حديثه عن حزنه الشخصي، قال: «إنني أعلم مدى عمقك أنت والأمة بأسرها، وأعتقد أن العالم بأسره، يتعاطفون معي في هذه الخسارة التي لا يمكن تعويضها والتي عانينا منها جميعًا».

سلسلة أوامر

ووافق الملك الجديد رسميًا على سلسلة من الأوامر - من بينها أمر يعلن يوم جنازة والدته عطلة رسمية.

ولم يتم الإعلان عن موعد الجنازة الرسمية، لكن من المتوقع أن يكون حوالي 19 سبتمبر.

وهذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل الانضمام منذ عام 1952، عندما تولت الملكة إليزابيث الثانية العرش.

ورافق تشارلز في الحفل زوجته كاميلا، الملكة، وابنه الأكبر الأمير ويليام.

وأصبح وليام الآن وريث العرش وهو معروف الآن باللقب الذي حمله تشارلز منذ فترة طويلة، أمير ويلز.

وانتهى الحفل بإعلان رسمي الملك تشارلز الثالث ملكًا من شرفة القصر.

وفي القرون الماضية، كان من الممكن أن يكون هذا هو التأكيد الرسمي الأول للجمهور على ملكهم الجديد.

حداد الملكة

وبعد يومين من وفاة الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، في قلعة بالمورال في أسكتلندا بعد 70 عامًا غير مسبوق على العرش، لا يزال الناس يأتون بالآلاف للتعبير عن احترامهم خارج قصر باكنجهام في لندن، وتكرر المشهد في مساكن ملكية أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفي السفارات البريطانية في جميع أنحاء العالم.

وتقيم بريطانيا فترة حداد على الملكة، مع أيام من الاحتفالات المصممة بعناية بمناسبة وفاة الملك الوحيد الذي عرفه معظم الناس على الإطلاق.

وبالنسبة للعديد من البريطانيين، فإن وفاتها، على الرغم من توقعها منذ فترة طويلة، هي تجربة مزعزعة للاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه العديد من البريطانيين أزمة طاقة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم اليقين من الحرب في أوكرانيا وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما شهدت البلاد لتوها تغييراً في القيادة، حيث عينت الملكة تروس يوم الثلاثاء، قبل يومين فقط من وفاة الملكة.

ويوم السبت، اصطف تروس وغيره من كبار المشرعين البريطانيين في مجلس العموم لأداء قسم الولاء للملك الجديد.

وداع بالورود

وفي وقت مبكر، طفت رائحة آلاف الزنابق والورود في الهواء خارج قصر باكنجهام، واستمر عدد كبير من الاشخاص في الوصول، حاملين المزيد من باقات الزهور ومذكرات التوديع، الموجهة للملكة الوحيدة التي عرفها معظمهم على الإطلاق. وانطلق الفرنسيون سيرًا على الأقدام لمدة ساعة عبر المدينة، بحثوا في سبعة متاجر لبيع الزهور معظمها بيعت بالكامل، و قال مستشار الخدمات الاجتماعية البالغ من العمر 50 عامًا من كينت القريبة، وهو يقف خلف حاجز للشرطة، صحيح أن إليزابيث الثانية، المولودة في العائلة المالكة والالتزام بالواجب، عاشت حياة القصور والأبهة، لكن فرينش قال إنه خلال عقود الملكة من القيادة الثابتة، وجد الرجل العادي الإلهام والروح الحميمة منها. وأضاف حياة إليزابيث، «تجلب لي الأمل لأن الملكة كانت دائمًا شخصًا خيريًا بشكل لا يصدق، وشخصًا لائقًا حتى في مواجهة الشدائد الكبيرة،» قال، «وهذا يعطيني نموذجًا يحتذى به لمحاولة المضي قدمًا في حياتي، بعد السرطان». وبعد يوم واحد من وفاة أطول الملوك حكما في التاريخ البريطاني عن عمر يناهز 96 عامًا، تردد صدى تقدير الفرنسيين من خلال الحشود، التي احتشدت في باكنجهام والساحة التذكارية التي يرأسها القصر.