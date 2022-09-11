وجاء النداء بعد هطول أمطار غزيرة في منطقتي أعالي النيل وبحر الغزال.
وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث إن الفيضانات شردت آلاف الأشخاص وأودت بحياة المئات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ناشد الرئيس سلفا كير الشركاء الإنسانيين لتقديم المساعدة. شهد جنوب السودان فيضانات شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تضرر أكثر من 800000 شخص في عام 2021 وحده.
منذ بداية موسم الأمطار في مايو، أجبرت الفيضانات في أجزاء من البلاد بعض المراكز الصحية على الإغلاق وتقطعت السبل بالسكان، مما جعلهم عرضة للأمراض التي تنقلها المياه ولدغات الثعابين
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة في جنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.