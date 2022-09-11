كارثة في جنوب السودان

أعلنت حكومة جنوب السودان المناطق المتضررة من الفيضانات في البلاد مناطق كوارث وطنية وناشدت المساعدة.

وجاء النداء بعد هطول أمطار غزيرة في منطقتي أعالي النيل وبحر الغزال.

وقال وزير الإعلام مايكل ماكوي لويث إن الفيضانات شردت آلاف الأشخاص وأودت بحياة المئات. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ناشد الرئيس سلفا كير الشركاء الإنسانيين لتقديم المساعدة. شهد جنوب السودان فيضانات شديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تضرر أكثر من 800000 شخص في عام 2021 وحده.

منذ بداية موسم الأمطار في مايو، أجبرت الفيضانات في أجزاء من البلاد بعض المراكز الصحية على الإغلاق وتقطعت السبل بالسكان، مما جعلهم عرضة للأمراض التي تنقلها المياه ولدغات الثعابين