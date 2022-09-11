شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. مباراة أياكس مهددة بالإلغاء وكلوب رفض ضم ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” آخر أخبار ليفربول اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر الجاري.

شكوك حول إمكانية إقامة مباراة ليفربول وأياكس

أوضحت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن تأجيل المباريات بسبب وفاة الملكة إليزابيث، لا يقتصر على الدوري الإنجليزي، ويوجد شكوك حول إقامة مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره أياكس، يوم الثلاثاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث لا يزال هناك شك حول ما إذا كانت مباراة الثلاثاء ضد أياكس ستُقام أم لا.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول ينتظر توجيهات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المباراة ضد أياكس.

كلوب رفض ليفاندوفسكي من أجل نونيز

وقالت صحيفة "El Pais" الإسبانية، أن يورجن كلوب وقع في خطأ كبير في صفقة داروين نونيز، بعدما تمسك بالتعاقد معه.

وأفادت بأن موظفي النادي حذرو يورجن كلوب من أن هناك مخاطرة كبيرة في صفقة نونيز.

وأكدت الصحيفة أن كلوب كان لديه فرصة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي بعدما عرضه وكيل أعماله بيني زهافي عليه، ولكنه رفض.

ستيف نيكول يعلق على أسباب تراجع مستوى ليفربول



وقال ستيف نيكول، مدافع ليفربول السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: " أرى أن جميس ميلنر لا يلعب دوره الذي وقع من أجله على عقد جديد، هو كان سيلعب لنصف ساعة فقط أو ذلك من أجل إراحة اللاعبين الآخرين".

وتابع: "الآن هو مطلوب منه أن يلعب مباريات أكثر ويخوض المزيد من الدقائق، وهو يلعب في الوسط وبجانبه لاعب مُبتدئ مثل هارفي إليوت، وبالتالي عندما يكون لديك لاعبان وسط أحدهما ليس لديه خبرة والآخر يمتلك خبرة كبيرة، فإن غرفة المحرك ستكون في مأزق".

وأتم: "ولكن المشكلة الأكبر بالنسبة لي هي الخط الخلفي والمدافعين، وهذا يعود إلى طريقة التدريب".