شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد الجديد يُفاجي كريستيانو رونالدو بتصريح مميز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المنضم حديثًا، زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق.

مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي أنتوني من أياكس

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع البرازيلي أنتوني، قادمًا من أياكس أمستردام، في صفقة وصلت قيمتها لنحو 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وأكد البرازيلي أنتوني، على احترامه الكبير لزميله الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعهد بالتعلم منه قدر المستطاع.

أنتوني يؤكد على رغبته في التعلم من رونالدو

وتابع صفقة يونايتد الجديدة خلال مقابلة مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "جئت لمساعدة زملائي في الفريق، بغض النظر عن العمر، هناك موهبة هائلة في كل اللاعبين".

وأضاف: "الكلمات لا يمكن أن تصف كريستيانو، فهو الأفضل في العالم، في غضون أيام قليلة فقط، تعلمت الكثير منه، لديه عقلية غير عادية، وكلما تحدثت إليه، أستفيد منه كثيرًا".

وتابع: "أنا متأكد من أن لدينا هجومًا قويًا، وهو أمر واعد جدًا للمستقبل، وأتعهد بمواصلة إسعاد الجماهير بعد تسجيلي هدفًا في مرمر آرسنال خلال الظهور الأول مع الفريق".

واختتم النجم البرازيلي حديثه قائلًا: "أنا أتأقلم وأعتاد على الأشياء هنا بالفعل، الترفيه هو شيء أحببته دائمًا وسأواصل القيام به".