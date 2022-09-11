شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه استثمارات لصالح محافظة الوادى الجديد منها ترميم مواقع أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.

وتولى القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اهتماما بالصعيد وتنميته وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات فى مختلف المجالات وينعكس هذا الاهتمام فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خصصت استثمارات حكومية قدرها 48.2 مليار جنيه خلال عام 2023/2022 لتنمية محافظات الصعيد، وتمول الخزانة العامة نسبة 82.2% من هذه الاستثمارات بقيمة نحو 40 مليار جنيه.

وتوجه الاستثمارات لمحافظة الوادى الجديد نحو 2.96 مليار جنيه، وتتمثل أهم مشروعاتها في:

-مد شبكات كهرباء للآبار وإنارة القرى بالوادى الجديد، بهدف العمل على جذب المستثمرين من كل الأنحاء وزيادة الاستثمار وتقديم عجلة الإنتاج وتوصيل خدمة الكهرباء للقرى والأماكن المحرومة.

-استكمال إنشاء قرية القصر الاسلامية بالداخلة ظهير صحراوى وقرى بين بلاط وأسمنت وخدماتها واستكمال إنشاء 50 بيت بدوى بقرية الخرطوم فى قسم شرطه الخارجة.

-تطوير منظومة الإرشاد الزراعى متمثلة في تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة وتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل المنزرعة بالأراضى الجديدة، وتطوير وإكثار ونشر سلالات نحل العسل، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية وزيادة الثروة الحيوانية وحفر وتجهيز وإنشاء مأوى وأعمال تبطين للمجارى المائية وأعمال توريدات.

-استكمال إنشاء ورصف 14كم طرق بالبحرية وإنشاء ورصف محور يربط الفرافرة/ ديروط بأسيوط بطول 310 کم وإنشاء ورصف محور يربط تنيده بالداخلة/ منفلوط بأسيوط بطول 240 كم وإنشاء الطريق الدائرى الجنوبى يربط (طريق الخارجة، الداخلة بمحور تنيدة/ منفلوط بطول، واستكمال ازدواج طريق الخارجة.

-تطوير مكتبات مصر الإقليمية والفرعية.

-حفر وتنقيب وتوثيق للمواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية بإقليم وسط الصعيد «عين السبيل» بالوادى الجديد.

-إنشاء بيوت للطلبة والطالبات بمدن الوادى الجديد.