شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مقرر اللجان الخمسة فى المحور السياسي بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافق مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسته مساء اليوم، على اختيار مقررى والمقررين المساعدين للجان المحور السياسي، ووفقا لبيان المجلس، تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا.

كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من د. سمير عبدالوهاب مقررًا ، وعلاء عصام مقررًا مساعدًا.

وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من د. نيفين مسعد للعمل مقررًا، وأحمد راغب مقررًا مساعدًا.

وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من إيهاب الطماوي مقررًا، وخالد داوود مقررًا مساعدًا.

وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من الدكتور أحمد البرعي مقررًا، ومجدي البدوي مقررًا مساعدًا.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.