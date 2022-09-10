شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. نيمار يتسبب في فشل صفقة هجومية للبلوز ومحاولات من الإدارة لضم راشفورد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - صرح مهاجم نادي ليدز يونايتد الإنجليزي "السابق"، العديد من التصريحات الصحفية المثيرة بخصوص رفضه الانضمام إلى صفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الماضية بعد محالاوت مكثفة من البلوز.

نيمار كانت له اليد العليا في رفض رافينيا عرض تشيلسي - تفاصيل نارية

وفضل نجم السامبا الانضمام لصفوف النادي الكتالوني عن تشيلسي الإنجليزي، بعدما نصحه مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "نيمار" بالموافقة على عرض برشلونة.

رافينيا يكشف سبب تفضيله الانضمام إلى برشلونة عن تشيلسي

قال رافينيا: تابعت برشلونة منذ سن صغير، منذ وصول رونالدينهو ومعه بدأت افهم تاريخ برشلونة، اردت ان اكون جزء من ذلك، لذلك رغبتي كانت اقوى من اي عرض مادي".

وعن رفضه عرض تشيلسي:"نعم عرض من تشيلسي، لأن حلمي كان ارتداء قميص برشلونة".

وواصل البرازيلي:" لقد تحدثت مع نيمار واخبرني إذا اتيت إلى هنا "يقصد برشلونة" لن تندم، وهو بالفعل محق".

واستمر جناح برشلونة:" لقد اتصل بي "تشافي" حينما قررت القدوم، وانتهى الأمر بي متحمسا أكثر بعد حديثي معه".

وأردف:" لقد طلب مني القيام بنفس الأدوار التي كنت أقوم بها مع ليدز لكن مع أبعاد تكتيكية أكثر، ودون الخوف من إنهاء الهجمات، لقد علمني أيضا مايجب علي القيام به مهاريا وتكتيكيا".

وعن مهاجم الفريق:" ليفاندوفسكي لاعب عظيم كلنا نعرف ذلك، عندما تكون معه تدرك أنه اكثر من مجرد قائد".

وتابع:" دائما ما اتحدث مع الجميع، خصوصًا انسو فاتي وارواخو".

أرقام رافينيا مع برشلونة 2022/2023

انضم صاحب الـ 25 عامًا إلى صفوف وصيف الليجا 2021/2022 في الصيف الماضي قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وشارك اللاعب بقميص البارسا في 4 مباريات رسمية في مسابقة الليجا، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد.

راشفورد يدخل اهتمامات تشيلسي لضمه في الصيف القادم مجانا

يخطط نادي تشيلسي إلى ضم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد خلال الصيف القادم بشكل محانًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، المقرر أن ينتهي خلال الصيف القادم.

ولا يخطط الشياطين الحمر تجديد عقد نجمه، بسبب مستواه المتذبذب مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، مما يُشكك استمراره في صفوف الفريق.

أرقام راشفورد مع مانشستر يونايتد 2022/2023

شارك راشفورد مع مانشستر يونايتد منذ مطلع الموسم الجديد 2022/2023 في 6 مباريات ناجحًا في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين آخرين.