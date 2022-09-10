شكرا لقرائتكم خبر عن رغم موافقته.. سبب تراجع مانشستر يونايتد عن ضم نجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن سر رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني السابق، في الانتقالات الصيفية المنتهية.

وارتبط الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن برشلونة المنتقل حديثًا إلى إي سي ميلان الإيطالي، بالانتقال إلى أولد ترافورد بالموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد طلب ضم دست، ووافق برشلونة على بيعه مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني.

مدير الكرة بمانشستر يرفض ضم ديست بسبب بيساكا

وتابعت: "جون مورتو مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد، هو من أوقف الصفقة، وتمسك باستمرار الظهير الإنجليزي آرون وان بيساكا مع الفريق، رغم أنه لا يناسب أسلوب لعب تين هاج، هذا الموسم".

وأضافت: "المدرب الهولندي كان يرغب في ضم ديست، خاصةً أنه يعلم قدراته الفنية، بعدما عمل تحت قيادته في أياكس خلال موسم 2019-2020".

ميلان يضم ديست على سبيل الإعارة

وحصل ميلان على خدمات ديست، عقب فشل انتقاله إلى الشياطين الحمر على سبيل الإعارة، كما يملك الروسونيري حق شراء الظهير الأمريكي مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني.