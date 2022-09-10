شكرا لقرائتكم خبر عن بول ميرسون يفاجئ محمد صلاح بتعليق مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الإنجليزي بول ميرسون، لاعب آرسنال السابق، عن الحالة الفنية التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، والمستوى الذي ظهر عليه الدولي المصري محمد صلاح.

تعليق ميروسون على أداء ليفربول

وقال ميروسون في تصريحات عبر شبكة "سبورتس كيدا" البريطانية: "في بداية الموسم كنت أتخيل أن ليفربول لن يمنح مانشستر سيتي فرصة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الآن أعتقد أنهم سيستقرون في المركز الرابع".

وتابع: "إنهم سيئون للغاية، ولكن ليفربول يظل لديه رصيد كافٍ بعدما فعلوه في المواسم الأخيرة، بالطبع لن تكون سيئًا بين عشية وضحاها، لذلك أتوقع أن يعودوا إلى طبيعتهم في الأسابيع المقبلة".

هل يتم إقالة كلوب

وأوضح: "بغض النظر عما سيحدث مع ليفربول، لا أعتقد أنهم سيفكرون في إقالة يورجن كلوب، فهم ليسوا تشيلسي!".

وواصل: "أنا لا أتخيل إقالة يورجن على الإطلاق، نحن نتحدث عن أحد المدربين القلائل الذين يُمكنهم تولي فريق من الدرجة الأولى والصعود به إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك فهو لا يزال الرجل المناسب لهذا المنصب".

حديث ميرسون عن محمد صلاح

وقال عن محمد صلاح:" لا يزال الرجل الأساسي في ليفربول، لكنني قلق بشأن مستواه قليلًا، لقد كان يلعب بشكل جيد للغاية بجانب ساديو ماني وكل منهما كانا يدفعان بعضهما إلى الأمام، بيع ساديو كان أحد أسوأ ما رأيته في السنوت الأخيرة لن أتعب أبدًا من قول هذا".

وأتم "أنا آمل في المباراة القادمة لليفربول أن يلعب جوتا مع ليفربول ودياز وليس نونيز".