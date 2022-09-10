انتقادات لمسؤولي الكرة الإنكليزية لتأجيل مباريات بسبب وفاة الملكة إليزابيث

لندن: تعرض مسؤولو كرة القدم الإنكليزية لانتقادات بعد تأجيل المباريات المقررة يومي السبت والأحد حداداً على وفاة الملكة إليزابيث، في الوقت الذي أقيمت فيه منافسات رياضات أخرى.

وكانت رابطة الدوري الممتاز والاتحاد الإنكليزي للعبة لقد أعلنت عن تأجيل مباريات الجولة بعد وفاة الملكة يوم الخميس الماضي.

وتأجلت المباريات التي كانت مقررة يومي السبت والأحد في ايرلندا الشمالية، وبينما أرجأ الاتحاد الويلزي للعبة لقاءات كانت مقررة بين 9 و12 من سبتمبر/أيلول، تقرر إلغاء منافسات الجولة في اسكتلندا.

وأثار قرار الاتحاد الإنكليزي بإلغاء مباريات الناشئين في إنكلترا استياءً عاماً.

من ناحية ثانية، فإنّ مواجهة إنكلترا الثالثة أمام جنوب أفريقيا في الكريكيت استؤنفت اليوم السبت في استاد أوفال، وكذلك منافسات الرجبي.

وقالت رابطة مشجعي كرة القدم، التي تمثل جماهير اللعبة في إنكلترا وويلز، إن إلغاء المباريات فوّت على المشجعين فرصة لتقديم تعازيهم.

وأضافت الرابطة في بيان: نعتقد أن كرة القدم هي الأفضل في جمع الناس سوياً في اللحظات ذات الأهمية الوطنية الكبيرة، سواء كانت لحظات فرح أو حداد.

وأدلى ثنائي المنتخب الإنكليزي السابق بيتر كراوتش وجاري نيفيل بتعليقات مماثلة.

وتساءل كراوتش: ألم تكن شارات سوداء والوقوف دقيقة حداد وعزف النشيد الوطني وفرقة ملكية تعزف إلى ما آخره لملايين المشاهدين حول العالم لتمثل وداعا أفضل؟

وأضاف نيفل: الرياضة أكثر قدرة من كثير مما سواها على أن تبدي الاحترام الذي تستحقه الملكة.

وكانت وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة منحت الاتحادات الرياضية حرية تقرير إلغاء المنافسات من عدمه.

وقالت رابطة الرجبي إنها اتخذت قراراً صعباً بإقامة المباريات على كل المستويات، بينما آثرت بطولة بي.إم.دابليو للجولف استئناف المنافسات اليوم السبت بعد إلغائها يوم الجمعة.

وسيقام سباق جريت نورث ران، أكبر سباق نصف ماراثون في العالم بمشاركة 60 ألف شخص كما هو مقرر غدا الأحد وهو ما قوبل بترحاب من المنافسين.

وكان الاتحاد البريطاني للفروسية قد أوقف كل المنافسات ليومين، ولكنه أعلن بعدها استئناف السباقات غدا الأحد.

وشهد استاد أوفال في لندن مشاهد مؤثرة إذ صفقت الجماهير طويلاً بعد ترديد جملة (حفظ الله الملك) قبل أن تنطلق المنافسات. وبلا شك، كانت غالبية المشجعين ينشدون النشيد الوطني للمرة الأولى في حياتهم.