شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير البحيرات المصرية هو أحد المشروعات القومية.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطوير البحيرات المصرية هو أحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية، بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي، وتمتلك مصر 14 بحيرة، هي “مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد – بحيرة قارون – بحيرة ناصر – بحيرات توشكي – بحيرة الريان”. وعلى الرغم من أهمية هذه البحيرات، إلا أنها عانت منذ سنوات من الإهمال والتعديات، مما جعلها منها ثروة مهدرة، لتبدأ مؤسسات الدولة في الاهتمام بملف تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية وعلى رأسها بحيرة المنزلة وبحيرة ناصر.

المشروع القومي لتنمية البحيرات

وذكرت دراسة للمرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات أنه في مايو 2017، كانت إشارة البدء بإطلاق المشروع القومي لتطوير البحيرات الطبيعية بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه، ويهدف إلى تطهير البحيرات وازالة التعديات لتنمية البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج مصر من الأسماك، ويتم تنفيذه بالتنسيق من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وقد تم تطوير خمسة بحيرات شمالية (المنزلة – البرلس – إدكو – البردويل – مريوط)، وساعد المشروع في زيادة الإنتاج السمكي، فوصل إجمالي الإنتاج السمكي إلى 171.5 ألف طن في عام 2015، وتوالت الزيادة لتصل إلى 220.7 ألف طن في عام 2019.