قصر الباشا المهجور.. فعالية ثقافية في قصر العقاد بأسوان - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظم قصر ثقافة العقاد بمدينة أسوان حفل مناقشة وتوقيع رواية قصر الباشا المهجور للكاتب الأسواني إبراهيم العجمي، بحضور بعض الكُتّاب والمبدعين والمهتمين بمجال الثقافة والأدب وشخصيات عامة من المجتمع الأسواني.

وقال إبراهيم العجمي مؤلف الراوية، إن أحداث الرواية تدور حول قصر عبود باشا بمركز كوم أمبو بأسوان في إطار درامي إبداعي، والرواية هي العمل الأول ضمن ثلاثية بلاد الذهب التي تحتوي على 3 أعمال وهي قصر الباشا المهجور، وتمساح النيل، وفارس خور الديب، يجمعهم رابط التنوع الثقافي والعرقي ما يجعل التراث والتاريخ الأسواني أرض خصبة جدا بالموضوعات التي يمكن أن ينطلق منها الابداع علي كافة المستويات الفنية.

ناشد العجمي، الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوثيق الأعمال الإبداعية في قصر الثقافة المركزي بكل محافظة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده البلاد بحيث يوفر الجهد والوقت والمال على مبدعي الصعيد والاقليم لتوثيق حقوق المؤلف في مختلف النواحي الثقافية وتشجيع مزيد من الابداع لدى مختلف أبناء الأقاليم المصرية.