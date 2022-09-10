تركيا: خفر السواحل اليوناني فتح نيرانه لإزعاج ومضايقة سفينة شحن

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ)

ذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن خفر السواحل اليوناني فتح نيرانه للإزعاج والمضايقة على سفينة شحن في المياة الدولية في بحر إيجة اليوم السبت.

ونقلت قناة "تي آر تي" عن خفر السواحل التركي أن السفينة، التي تحمل اسم (أناتوليان) وترفع علم جزر القمر، تعرضت لنيران من خفر السواحل اليوناني بعد ظهر اليوم السبت ، على بعد 11 ميلا بحريا من جزيرة بوزكادا التركية.

ونقل عن الجانب التركي قوله إن القوارب اليونانية "تجاهلت القوانين الدولية".

وأضاف التقرير أن القوارب غادرت لدى وصول خفر السواحل التركي إلى الموقع ولم تقع إصابات.

وشاركت قناة "تي آر تي" لقطات مزعومة للسفينة خلال حادث التعرض لإطلاق النار . ولم يتسن التحقق من المقطع بصورة مستقلة.

وصاحب خفر السواحل التركي السفينة وفتح ممثلو الادعاء المحليون تحقيقا في الواقعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وكانت السفينة تقل طاقما مؤلفا من 18 فردا، من بينهم أتراك ومصريون وصوماليون وأذربيجانيون.