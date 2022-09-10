رئيس الوزراء الباكستاني: الحكومة تدرك معاناة متضرري الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف،اليوم السبت، إن الحكومة الفيدرالية تدرك جيدا معاناة الأشخاص المتضررين جراء الفيضانات، وطمأن بتقديم جميع الجهات المعنية لكافة أوجه الدعم والمساعدة للمتضررين خلال تلك المحنة العصيبة.

وقال شريف الذي كان يتحدث إلى المتضررين جراء الفيضانات خلال جولة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحكومة الفيدرالية تقوم بصرف مبلغ 70 مليار روبية تم تخصيصها لمساعدة كل أسرة تضررت من الفيضانات تحت رعاية برنامج بينظير لدعم الدخل، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني بالقول إن جوتيريش جاء خصيصا من نيويورك ليعرب عن حزنه وأسفه على فقدان حوالي 1300 شخص وآلاف آخرين أصيبوا جراء الفيضانات العارمة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة قام بزيارة البلاد للتأكيد على تضامنه مع الشعب الباكستاني.

وقال شريف إن إقليم السند عانى من خسائر فادحة، فضلا عن تضرر المحاصيل والماشية.

من جانبه،أعرب وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، خلال حديثه بهذا الصدد، عن امتنانه لرئيس الوزراء الباكستاني والأمين العام للأمم المتحدة على دعمهما وتضامنهما.

وقال زرداري، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لاركانا تعد بمثابة حدثا تاريخيا، مضيفا أن الحكومة الاتحادية والمقاطعات والمجتمع الدولي سيتعاونون سويا من أجل إعادة الإعمار مرة أخرى، ولكن عبر تشييد المباني المصممة لمواجهة الكوارث المستقبلية.