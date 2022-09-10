ترقبوا الإعلان.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدني 50% خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

انتهت مساء أمس الجمعة، فرصة كتابة الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، ويترقب الطلاب نتيجة المرحلة الثالثة، ليبدأو في التقدم بتحويلات تقليل الاغتراب، والتقدم لمختلف الجامعات.

وأعلن مكتب التنسيق، أن نتيجة المرحلة الثالثة تظهر خلال الساعات القادمة، فمن المعروف أن نتيجة كل مرحلة تعلن خلال 72 ساعة من غلق باب التقدم بها.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022، فور ظهورها من هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة:

- يدخل الطالب على رابط موقع التنسيق.

- يكتب الطالب رقم جلوسه والرقم السري للتسجيل بالموقع، بالإضافة إلى رقمه القومي.

- يضغط الطالب على عرض النتيجة وتظهر له بطاقة الترشيح الخاصة به.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقبال طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2022، وتبدأ مباشرة بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، ويستطيع خلالها الطالب التحويل من كلية لأخرى بشروط محددة من قبل الوزارة.​