الزمالك يصل القاهرة بعد خسارة كأس "لوسيل" أمام الهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، بعثة فريق كرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من مطار الدوحة على طائرة خاصة، بعد خوض مواجهة الهلال السعودي في كأس "لوسيل".

وقالت مصادر بالمطار وصلت بعثة الزمالك علي طائرة خاصة تابعة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3943 والقادمة من الدوحة، وأنهت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصول البعثة من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وخسر الزمالك، المباراة في مواجهته أمام الهلال السعودي أمس الجمعة في قطر، بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بالقمة العربية التي جمعت الفريقين كأس "لوسيل"، ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب الدور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.