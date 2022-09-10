اخبار العالم

الكرملين: بوتين ليس لديه خطط للتحدث مع ملك بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف - في تصريحات صحفية، أوردتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يُخطط لإجراء محادثات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل، لن تشمل أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وأوضح أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجري مُكالمات هاتفية دولية الأسبوع المُقبل وليس لديه إتصالات أومُحادثات هاتفية مُقررة مع الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا