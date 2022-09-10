غوتيريش يزور مناطق الفيضانات في باكستان

قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بجولة في مقاطعتي السند وبلوشستان اللتين اجتاحتهما الفيضانات في باكستان، بعد يوم من قوله إن العالم ملزم بتقديم كميات «ضخمة» من الإغاثة إلى الدولة الفقيرة.

وكان جوتيريش في اليوم الثاني من زيارة تستغرق يومين لباكستان التي دمرتها شهور من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات. وقتل ما لا يقل عن 1396 شخصا وجرح 12728 وتشريد الملايين. كما دمرت المياه البنية التحتية للطرق والاتصالات.

دعم مالي هائل

وأثناء قيام جوتيريش بجولة في المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة سوكور في إقليم السند الجنوبي وأوستا محمد في جنوب غرب مقاطعة بلوشستان - وهي من أكثر المناطق تضرراً في البلاد.

قال: «باكستان بحاجة اليوم إلى دعم مالي هائل للتغلب على هذه الأزمة». «هذه ليست مسألة كرم، هذه مسألة عدالة».

حيث غمرت مياه الفيضانات أميالا من محاصيل القطن وقصب السكر وبساتين الموز وحقول الخضروات فى المقاطعتين. وانهارت آلاف المنازل المبنية من الطين والطوب تحت الطوفان تاركة الناس بلا مأوى وتحتمي في خيام على طول الطرق المتضررة. وجاءت تصريحات جوتيريش بعد أن أطلعه رئيس وزراء إقليم السند مراد علي شاه على الدمار الذي لحق بمحافظته.

ورافق رئيس الوزراء شهباز شريف وبعض أعضاء حكومته مسؤول الأمم المتحدة خلال زيارته.

حرب الطبيعة

وذكر غوتيريش: «كانت البشرية تشن حربًا على الطبيعة، والطبيعة تتراجع». «نحن بحاجة إلى وقف الجنون الذي لعبناه مع الطبيعة».

وأعرب عن تضامنه مع الشعب الباكستاني، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستستخدم مواردها المحدودة للمساعدة، وقال «أولئك الذين لديهم القدرة على دعم باكستان، يفعلون ذلك الآن ويفعلون ذلك على نطاق واسع».

- عانت باكستان من الأمطار الموسمية الغزيرة التي بدأت في أوائل هذا العام - في منتصف يونيو.

- وألقى الخبراء باللوم على ظاهرة الاحتباس الحراري في البداية المبكرة وهطول الأمطار الغزيرة على غير المعتاد.

- أرسلت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول ما يقرب من 60 طائرة محملة بالمساعدات

- وتقول السلطات إن الإمارات العربية المتحدة كانت واحدة من أكثر المساهمين سخاء، حيث أرسلت 26 رحلة جوية تحمل مساعدات لضحايا الفيضانات.

- أضافت الأمطار الغزيرة والفيضانات مستوى جديدًا من الحزن إلى باكستان التي تعاني من ضائقة مالية، وسلطت الضوء على التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على السكان الفقراء.

- يقول الخبراء إن باكستان مسؤولة عن 0.4% فقط من الانبعاثات التاريخية في العالم التي يُلقى عليها باللوم في تغير المناخ.