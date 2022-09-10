انت الان تتابع خبر موقف إيراني جديد يخص إحياء الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "أمر محزن أن ثلاث دول أوروبية اتخذت بهذا البيان غير المدروس خطوة نحو الكيان الصهيوني التي تهدف إلى إفشال المفاوضات".

وأشار إلى سلبية الأطراف الأوروبية في الأشهر الأخيرة.



وأضاف أن إيران تنصح الدول الأوروبية الثلاث بلعب دور أكثر فاعلية من أجل توفير حل لإنهاء الخلافات القليلة المتبقية بدلا من الدخول في مرحلة تدمير العملية الدبلوماسية.

وأكد أنه من المؤسف أن الدول الأوروبية، تدعم بشكل كامل من جهة نظاما يمتلك مئات الرؤوس النووية ولا يلتزم بأي من الآليات الدولية لمنع الانتشار، ومن جهة أخرى تعارض البرنامج النووي الإيراني السلمي التي خضعت لأكبر عمليات تفتيش.

ونصح الأوروبيين بتعويض فشلهم في الوفاء بالتزاماتهم العديدة تجاه إيران.



وحذرهم من استخدام لغة التهديد، وقال إن فشل أمريكا في حملة الضغط الكبير يجب أن تكون درسا لجميع الأطراف التي تعتقد أن التهديدات والعقوبات يمكن أن تمنع الشعب الإيراني من المطالبة بحقوقه وتأمين مصالحه.