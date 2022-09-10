انت الان تتابع خبر الديمقراطي يضع شرطاً مقابل حضور جلسة تمرير رئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الحزب، جياي تيمور، لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حل البرلمان وارد جداً لانتزاع فتيل الأزمة سواء تأخر هذا الأمر أو تم التعجيل به".

وشدد تيمور، على "ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتولى التحضير لانتخابات نزيهة وشفافة".



وبشأن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للديمقراطي بسحب نوابه من البرلمان، قال "لا مؤشرات بوصول دعوة رسمية للديمقراطي بسحب نوابه وما جرى هو تغريدة فقط من وزير الصدر وليس عبر القنوات الرسمية".

وبشأن اختيار مرشح رئاسة الجمهورية، أوضح تيمور، أنه "لا حل يلوح بالأفق بين الحزبين الكرديين".

وأشار إلى أن حزبه لن يدخل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم يتم التوافق بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.

