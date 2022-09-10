قصر باكنجهام يعلن موعد الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن قصر باكنجهام عن إقامة الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية الراحلة يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر في ويستمينستر أبي في لندن، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز البريطانية".

وقبل قليل، انتهى حفل تنصيب تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، في قصر سانت جيمس في لندن، وذلك بعد انتهاء اجتماع هيئة الجلوس على العرش في بريطانيا

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس اعتلاء العرش رسمياً تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا.

وفي كلمة أمام المجلس، أكد ملك بريطانيا الجديد أنه يتعهد باحترام الدستور ودعم الحكومة وعمل البرلمان.