شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 50 فلاحاً واحتفاليات لأوائل الطلبة وقوافل طبية ومعارض غذائية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة

نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة تثقيفية تحت عنوان "اعرف حقك في السلع التموينية"، وفي غضون ذلك، نظمت الأمانة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "وطن أخضر" بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأمناء المرأة والتدريب والتثقيف بالمحافظة.

كما شاركت أمانة مركز أوسيم، في رفع كميات كبيرة من أكوام القمامة بجوار إدارة الكهرباء بقرية بشتيل وذلك بجهود الوحدة الحزبية بالقرية وبالتعاون مع الوحدة المحلية.

كما واصلت أمانة قسم الحوامدية، إقامة شادر لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بقرية عرب النعام وسط إقبال كبير من الأهالي وكذلك أقامت أمانة الحوامدية بمشاركة نواب الحزب ندوة تعريفية بمخاطر التغير المناخي وطرق التعامل معها تحت عنوان "وطن أخضر"، كما قامت بتوزيع أدوات مدرسية بالمجان على التلاميذ والطلبة بقرية أم خنان.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، ندوة توعوية حول دور المرأة في تعزيز ثقافة الترشيد الاستهلاكي.

كما نظمت أمانة قسم إمبابة، ندوة موسعة تناولت أهم وأبرز مكتسبات ذوي الهمم في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تولت أمانة مركز أبو النمرس، على مدار يومين صيانة وتحديث معامل الكمبيوتر بمدارس قرية شبرامنت.

كما أقامت أمانة قسم العجوزة، معرضًا لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما نظمت أمانة ذوي الإحتياجات الخاصة بمركز الصف، ورشة عمل لتكريم الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم، لرسم البسمة والبهجة علي وجوههم.

وفي محافظة أسوان

أقامت أمانة مركز إدفو، دورة تدريبية في تحسين الخط العربي تحت عنوان "لغتنا - هويتنا" وذلك فى الفترة من اليوم السبت الموافق، 10 سبتمبر وحتى الخميس المقبل 15 سبتمبر.

كما تواصل أمانات مراكز، كوم إمبو وإدفو ودراو، مباريات الدور الأول من دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بالوحدات الحزبية بشرق، بحضور لفيف من قيادات وأعضاء الحزب والوحدات الحزبية وعدد من جمهور الفرق المتنافسة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية والزي المدرسي والملابس الجاهزة، بأسعار مخفضة، ويضم المعرض كميات من الأدوات الكتابية والكتب والملابس المدرسية والحقائب والأحذية والتى تحرص أمانة الحزب على أن تكون معروضاتنا ذات جودة عالية ترضى مواطنينا وأيضا تقديمها للمواطنين بأسعار رمزية إسهاما من الحزب فى دعم المواطن والتخفيف من أعبائه المعيشية.

وفي محافظة أسيوط

يواصل دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة مبارياته ولقاءاته القوية بين فرق مراكز شباب مختلف الأمانات والوحدات الحزبية بأسيوط، وهم مراكز صدفا، وأبنوب، وساحل سليم.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة موسعة حول تداعيات ظاهرة التغير المناخي وكيفية مواجهتها، والجهود المصرية لمكافحتها، وتناول الحاضرون للندوة أهم سبل مواجهة التغيرات المناخية وما هى المطالب التى يجب تقديمها للجهات التنفيذية بالدولة للمساعدة فى مواجهة التغيرات خلال الفترة القادمة لتكون الدولة المصرية هى الداعم الأول لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما نظمت أمانة مركز الفتح، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، بالتنسيق مع مؤسسة آل جودة للاعمال الخيرية وجمعية نحن معا، وتم توقيع الكشف الطبى على 400 حالة وإجراء التحاليل الطبية لعدد 150 حالة وتقرر اجراء 15 عملية مياة بيضاء وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان.

وفي محافظة البحيرة

أقامت أمانة مركز أبو المطامير، إحتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة والمتفوقين والمتفوقات الشهادات الثانوية العامة والازهرية والفنية من أبناء مدينة أبوالمطامير وذالك بحضور نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من رجال الدين وعدد من القيادات الحزب والشعبية بالمركز، وأكد المشاركون في الاحتفالية، علي دعم القيادة السياسيه الدائم للمتفوقين من أبناءنا، وأشار المشاركون، إلي الإنجازات التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي من مشاريع قومية تعد هي الأقوى والأعظم في تاريخ مصر المعاصر، وأوضح المشاركون علي أهمية التعليم لخلق أجيال مواكبه للتطور الهائل الذي يشهده العالم، مؤكدين علي أهمية تطوير التعليم ليواكب سرعه التقدم، والعمل علي إستغلال الكوادر البشرية.

كما أجرت أمانات قسم دمنهور، مراسم قرعة دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة 2022، للمشاركة في البطولة وقد وصل عدد الفرق المشاركة من الوحدات الحزبية في البطولة 40 فريق، بواقع مشاركة 320 لاعب من شباب مدينة دمنهور، إضافة إلى 40 مدير فني وأيضا 40 مدير إدارى.

يواصل دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة مبارياته ولقاءاته القوية بين فرق مراكز شباب مختلف الأمانات والوحدات الحزبية البحيرة، وهم مراكز كفر الدوار، والدلجنات، والنوبارية.

وفي محافظة الدقهلية

أعلنت أمانات الحزب، انطلاق فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "ميت سلسيل – طلخا- ميت غمر- بلقاس- أجا- الجمالية"، وعلي هامش حفل انطلاق فعاليات الدوري، في مركز ميت سلسيل، كرمت أمانة المدينة 130 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلي تكريم 250 لاعبا تحت السن لإكاديميات كرة القدم للناشئين والكارتيه والجمباز خلال حفل الافتتاح الذى شارك فيه أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وفي محافظة دمياط

تستكمل أمانة مركز كفر البطيخ، كورس تعليم اللغة الإنجليزية بالمجان، في مقر أمانة الحزب، بمشاركة محاضر من نخبة الأساتذة في المادة، علما بأن هذا الكورس فيه أكثر من مجموعة وقد تخطي المائة طالب وذلك بعد تحديد جميع المستويات لكل المتقدمين.

وفي نفس السياق، شهد معرض أمانة مركز البطيخ، لبيع المستلزمات المدرسية، إقبال جماهيري، بحضور عدد كبير من أبناء المركز لشراء ما تحتاجه الأسر لحاجه أبنائهم استعدادا وتمهيدا للحياة الدراسية الجديدة والعام الدراسي الجديد وخصومات ملحوظه وصلت إلي 40% بالتعاون مع التجار .

كما نظمت أمانتي مراكز الزرقا والسرو، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين من المبتكرين وأوائل الثانوية العامة بمركز الزرقا ومدينة السرو، وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم بمركز الزرقا والسرو ومديري المدارس أعضاء المجتمع المدني وأولياء الأمور حيث تم تكريم مديري المدارس والطلاب المبتكرين وأوائل الثانوية العامة.

كما يواصل أمانة مدينة دمياط الجديدة، إقامة معارض لبيع السلع الغذائية، بأسعار مخفضة، وخاصة قسم لبيع الخضروات والفاكهة، وشهد اقبالاً كبيراً من المواطنين.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة التثقيف والتدريب بالمحافظة، ندوة تثقيفية، حول "التغيرات المناخية.. التداعيات وآليات التكيف"، وشارك فى الندوة عدد كبير من أعضاء وعضوات الحزبب، وتناولت الندوة التعريف بمفهوم التغيرات المناخية والاثار والتداعيات للتغيرات المناخية على مصر والعالم ودور الدولة فى مواجهة خطورة التغيرات المناخية، وفى ختام الندوة تم التوصية تكثيف التوعية فى المدارس الثانوية والجامعات وربط الطلاب بالقضايا المعاصرة والتعامل والتفكير فى سبل المواجهة.

كما نظمت أمانة مركز الشواشنة، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية في قرية النزلة، ودارت الندوة حول المتغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمع ككل والأسباب الطبيعة التي تتسبب في إحداث التغيير المناخي وقد أشار إلى الممارسات السلبية التي ينتهجها البعض والتي تعود بالضرر على الشخص ذاته ومن ثم المجتمع المحيط به.

كما قامت أمانة مركز الفيوم، بتوزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية، علي الأسر الأكثر احتياجاً، في قرية مناشي الخطيب، بحضور عدد من شباب الحزب، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

كما تواصل أمانتي مراكز الفيوم وطامية، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانات الحزب، فعاليات المرحلة الأولى من دورى مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية، في نسخته الرابعة، بكافة مراكز وأقسام المحافظة، والتي جاء فى مقدمتها مراكز وأقسام "قطور- ثالث المحلة- بسيون- طنطا- المحلة الكبرى- طنطا- سمنود

كما نظمت أمانة مركز المحلة، احتفالية لتخرج المتفوقين من أبناء الوحدة الحزبية في قرية سنبارة، بالتعاون مع أكاديمية براعم سنبارة.

كما قامت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، عقد لقاء تثقيفي لمناقشة ظاهرة التغيرات المناخيه وأسبابها وانعكاسها على الدولة المصرية وكذلك طرق مواجهتها.

كما نظمت أمانة مركز السنطة، قافلة طبية شاملة مجانية، جميع التخصصات، وذلك لإجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، وشملت القافلة التخصصات الآتية "باطنة - عيون - أسنان- تحاليل صدر - أوعية -أشعة - رمز - أنف وأذن- جلدية - نسا وتوليد - تغذية - مسالك - عظام - قلب - جراحة عامة" وغيرها كما ستستمر القافلة حتي اليوم السبت.

كما نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة صحية عن مرض جدري القرود بعد ظهور أول حالة مصابة بالمرض، كانت الندوة بتنظيم من الوحدة الحزبية للحي البحري، وتناولت الندوة، عن أعراض المرض، فمن ضمن أعراضه الطفح الجلدي، تضخم العقد الليمفاوية في عدة مناطق من الجسم هما العرضان الرئيسيان اللذان يميزان هذه العدوى الفيروسية عن غيرها، وبخصوص طرق الوقاية، وهي عدة طرق للوقاية وهي المصرح بها من منظمة الصحة العالمية حتى الآن وهي، غسل يديك بشكل متكرر، وارتداء قناع للوجه فى الأماكن المزدحمة، وتناول الأطعمة التى تساهم فى رفع كفاءة الجهاز المناعى.

كما نظمت أمانة مركز زفتى، ندوة عن الزواج العربي المبكر للقاصرات والزواج العرفي وقائمة المنقولات من المنظور الديني والإجتماعي، في الوحدة الحزبية بعزبة مشرف.

كما نظمت أمانة مدينة زفتى، ندوة عن الوعي السياسي والتغيرات المناخية حيث كانت الندوة بتنظيم من الوحدة الحزبية للحي البحري، وتحدث المشاركون في الندوة، عن أهمية الوعي السياسي بالقضايا البيئية لحث المواطنين علي رفع الوعي بالتغيرات المناخية والسعي لتنمية المسئولية لدى المواطنين بأهمية دورهم فى تلك القضية التى أصبحت حقيقة وواقع فى حياتنا لابد أن نساهم فى حلها لأننا جميعا نحصد آثارها فى ما نشهده من تقلبات جوية وآثار مناخية غير معتادة.

وفي محافظة شمال سيناء

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية شاملة مجانية لأهالى شمال سيناء، بمشاركة كبار الاطباء والاستشارين المتخصصين، وذلك يومي الخميس والجمعه المقبلين، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافق 15/16 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع عيادات الشفاء بشارع اسيوط بجوار ميدان التعلاوي، وتضم تخصصات، المخ والأعصاب، والباطنة والجهاز الهضمى والمناظير، والعظام، الكشف الطبي بالمجان، والحجز بمقر حزب مستقبل وطن بمدينة العريش الكائن أول ش جندل متفرع من شارع 23 يوليو.

وفي محافظة الإسماعيلية

أقامت أمانة مركز الإسماعيلية، منفذين لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات بأسعار مخفضة، عن مثيلاتها في الأسواق تيسيرا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

كما تواصل أمانتي مراكز القنطرة شرق، والإسماعيلية، والتل الكبير، القنطرة غرب، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الأقصر

أقامت أمانة مدينة أرمنت، معرضها الثاني لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، بحضور عدد من قيادات واعضاء الحزب بمركز ارمنت، وكانت قد افتتحت امانة مركز الاقصر اولي معارض بيع المستلزمات المدرسية باسعار مخفضة للمواطنين الأسبوع الماضي بمدينة الطود جنوب الأقصر، وتضم المعارض كافة المستلزمات المدرسية من زي مدرسي وأدوات مدرسية كاملة والشنط بأسعار تنافسية وبتخفيضات تتراوح مابين 30 إلي 50% ، ويشارك فيه مجموعة من التجار ويضم قسما للأدوات المدرسية وقسما للزي المدرسي وقسما خاص بالشنط والأحذية ويوفر كافة المستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وبتخفيضات هائلة تناسب جميع فئات أهل محافظة الأقصر.

كما انتهت أمانة مركز إسنا، من تنفيذ أول برنامج تدريبي عن تدوير الملابس وتسويق المنتاجات وتنمية ريادة الأعمال، حيث أن الأمانة نفذت أول برنامج تدريبي خاص بإعادة تدوير الملابس وتسويق المنتجات وتنمية المهارات الريادية، ويستهدف البرنامج التدريبي عدد من سيدات القرية واطلاعهم علي أهم المهارات الخاصة بإعادة تدوير الملابس والاستفادة منها وكيفية تسويقها للإستفادة من در عائد ودخل اقتصادي يساهم في تحسين الدخل.

وفي محافظة مطروح

أجرت أمانات مراكز الضبعة وبرانى وسيوة، القرعة العلنية للفرق المشاركة في دوري مستقبل وطن بنخسته الرابعة، 2022.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز المنيا، احتفالية كبري لتكريم اوائل الثانوية العامة علي مستوي دائرة مركز المنيا والبالغ عددهم 38 طالب وطالبة، وبحضور القيادات التنظيمية للحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات التربية والتعليم وأولياء الأمور، في مكتبة مصر العامة، وشهدت الاحتفالية تقديم بعض الفقرات الفنية وتقديم الدروع للطلبة المتفوقين وسط فرحة من الطلاب وأولياء الأمور.

كما نظمت أمانة مركز بني مزار، قافلة طبية شاملة مجانية، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت جميع التخصصات بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وإجراء بعض العمليات الجراحية، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 210 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لجميع الحالات، لاقت القافلة اقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة المنوفية

في لفتة طيبة من أمانة مركز منوف، كرم 50 فلاحًا من فلاحي قرى مركز منوف تعبيرا عن تقديرها لدورهم في النهوض بالزراعة والحفاظ عليها، حيث أن الأمانة تحتفي سنويا بتكريم الفلاحين الذين لايزالوان متمسكين بالحفاظ علي الرقعة الزراعية، بحضور أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية، بالإضافة إلي مناقشة بعض مشاكل الفلاحين قبيل الاحتفال، كما تم تكريم مدير الإدارة الزراعية، ومدير إداره التعاون الزراعي بمنوف، ومديرة إدارة الطب البيطري بمنوف.

وفي نفس السياق، تواصل أمانة مدينة منوف، في إقامة معارض "لا للغلاء"، لبيع مستلزمات الأدوات المدرسية، وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، وشمل المعرض أدوات مدرسية وكتابية وملابس مدارس وشنط وكل ما يلزم الأسرة المصرية عند دخول المدارس وتم تقديمه بأسعار مخفضة لكل أهالي قرية زاوية رازين وقد لاقي المعرض استحسان أهالي القرية والقري المجاورة.

كما نظمت أمانة سرس الليان، معرضا بطريقة آخرى للمستلزمات الدراسية؛ حيث تم الاتفاق مع مكتبه الرحمه بسرس الليان لتميز الموقع وتم طبع الكوبونات الخاصة بالخصم بنسبه 25 فى المائه وتم توزيع الكوبونات على أمناء الوحدات الحزبية لتوزيعها على المستحقين للاستفادة من الخصم النقدى بالإضافة إلى خصم 15 فى المائة على الكتب الخارجية من قبل المكتبه.

كما نظمت أمانة مركز تلا، احتفالية كبري لتكريم الطلاب والطالبات، في مدرسة الزراعة الثانوية، من الشهادات الثانوية العامة والفنية والإعدادية، وشهد الحفل حضور عدد من مديرى المدارس والإدارة التعليمية وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور؛ فيما تم تكريم أوائل الطلبة وسط حفاوة كبيرة وتخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والانشادية والعزف.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، قافلة طبية مجانية بتخصصات مختلفة واجراء التحاليل الطبية اللازمة بقرية مصطاي.

كما واصلت أمانة مركز الباجور، برنامجها الخاص بتسيير قوافل طبية مجانية لقري الباجور، حيث أطلقت برنامجها الخاص بتسيير قوافل طبية مجانية تجوب قري الباجور لتخدم القري و العزب التي تحتاج مثل هذه الخدمات وذلك بالتعاون مع امانات الحزب المختلفة.

كما تواصل أمانات مراكز قويسنا، وبندر الشهداء، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية لأهالي قرية الموشية في تخصص الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 92 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادة طبية مجانية في تخصصات الجراحة والباطنة والرمد لأبناء مركز الخارجة وقراها وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 17 حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع مستشفى السلام بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى عمل عمليات جراحية مجانية منها عملية استئصال ورم لحالة من قرية الخرطوم وعملية جراحية مجانية (فتق جار سري) لحالة من قرية عدن.

وفي محافظة كفر الشيخ

انطلقت الأدوار التمهيدية لدوري مستقبل وطن "الموسم الرابع" بمراكز المحافظة، بمنافسات حامية، فى مراكز دسوق وسيدى سالم ومطوبس وفوة ومركز كفرالشيخ، وبيلا ومدينة برج البرلس، قبل الافتتاح الرسمي لأمانة المحافظة الاثنين القادم، ويشارك هذا الموسم 947 فريقا، وبدأت الأدوار التمهيدية فى معظم المراكز.

وفي محافظة بورسعيد

شهد معرض أمانة قسم حي الزهور، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، التي وصلت إلى 25% بحي الزهور أمام مستشفي النصر، إقبالاً كثيفاً من المواطنين علي الشراء، ويضم المعرض كافة المستلزمات المدرسية من أدوات وشنط وملابس وزي مدرسي، ويلتزم القائمين على عملية البيع بالمعرض بضرورة الالتزام للبيع بالأسعار المعلنة تخفيفًا على الأسر المتوسطة ومحدودى الدخل.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة مركز بنها، ندوة توعوية شبابية عن الادمان ومخاطره على الشباب، وذلك بحضور رئيس قسم الإدمان بمستشفى الأمراض النفسية ببنها، وممثل عن الأزهر.

كما قامت أمانة مركز القناطر الخيرية، بافتتاح دورى مستقبل وطن للموسم الرابع بملعب الشيمي، بحضور عدد كبير من قيادات ونواب الحزب.

كما أقامت أمانة شئون العلاقات الحكومية بالمحافظة، معرضا لبيع الأدوات واللوازم المدرسية بأسعار مخفضة 40% في قرية كفر الجزار.

كما نظمت أمانة المرأة بمدينة كفر شكر، فاعلية تحت عنوان "نعم قادرون باختلاف"، لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم منح شهادات تقدير للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم هدايا، وخلال الندوة تم إلقاء محاضرة للامهات للإثراء الجانب الإرشادي وبرامج تعديل السلوك للاطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

اختتمت أمانة مدينة الغردقة، دورة التسويق الإلكتروني والتي أقيمت بمقر الحزب بالمدينة، واستهدفت الشباب من أصحاب المشروعات بالبحر الاحمر وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الحزب وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، واستمرت لمدة 3 أيام، بعدد متدربين غير مسبوق، ومنح المشاركين في الدورة شهادات معتمدة من الحزب والجهاز.

كما اختتمت أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة بالمحافظة، فعاليات مسابقة ملتقى مستقبل وطن الفني لإكتشاف المواهب بالمحافظة، وشهدت المسابقة تنافس بين الفائزين في ملتقى مستقبل وطن الفني بالمدن لإختيار الفائزين علي مستوي المحافظة، وضمت تنافسات اليوم العديد من المواهب الرائعة في عدد كبير من القطاعات الفنية والثقافية المختلفة.

وفي محافظة الشرقية،

تواصل أمانات الحزب بمراكز ههيا والزقازيق والقرين وديرب نجم وأبو حماد، والحسينية، وصان الحجر، أولاد صقر، وفاقوس، فعاليات دوري كرة القدم للعام الرابع على التوالي، حيث انطلقت فعاليات الدور التمهيدي للمستوى الاول على مستوى جميع الوحدات الحزبية.

كما نظمت أقامت أمانة مدينة القنايات، معرضاً لبيع الأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، لدعم الأسر البسيطة والطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد، فيما عبر عدد من مواطني مدينة القنايات الذين حضروا إفتتاح معرض الأدوات المدرسية اليوم عن سعادتهم بالمعروضات.

وفي محافظة جنوب سيناء،

كما تواصل أمانات مراكز رأس سدر وطور سيناء وأبو زنيمة وطابا وشرم الشيخ، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعه 2022، الدور التمهيدي المستوي الأول علي مستوي الوحدات الحزبية، بين فرق قرى المركز.

وفي محافظة الإسكندرية،

تواصل أمانة قسم الدخيلة، مشاركتها في فعالية "شواطئنا نظيفة" لتنظيف شواطئ الاسكندرية، وذلك ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية "بيئة نظيفة".

كما نظمت أمانة قسم اللبان، ندوة تثقيفية حول التوعية بأضرار المخدرات، ومخاطر المواد المخدرة.

كما أطلقت أمانة قسم الجمرك، فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، في مشاركة 19 فريق.

كما استضافت أمانة قسم باب شرق ندوة تثقيفية، تحت عنوان "جهود الدولة في الحد من التغيرات المناخية".

كما افتتحت أمانة قسم الرمل ثان، معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجا، وشهد المعرض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، قافلة طبية بقريتي حارس 1 وحارس 2 للكشف على أهالي المنطقة بالمجان، وكذلك اجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للمواطنين وعقد ندوات توعوية للأهالي، وشملت القافلة تخصصات الرمد والأطفال وتنظيم الأسرة، كما تم توزيع الأدوية بالمجان.

كما نظمت أمانة قسم الرمل أول، ندوة تثقيفية حول كيفية التعامل مع جشع التجار وغلاء الأسعار، وذلك بمقر الأمانة.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول آلام المفاصل، وكيفية التأهيل، وذلك بمقر أمانة القسم.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.