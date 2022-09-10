شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يوجه اتهام لاذع لمحمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتهم أسطورة نادي ليفربول، جرايم سونيس، الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأنه سبب تراجع مستوى الريدز.

سونيس يعلق على مستوى ليفربول



وقال سونيس في مقاله عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الوقت الحالي، لا يظهر ليفربول بمستواه المعهود ولا يقترب منه حتى، فهو يقف على بعد ميل مما اعتدنا عليه مع يورجن كلوب".

وواصل: "كانوا دائمًا القادرين على الهجوم وتسجيل الأهداف، مثل مانشستر سيتي ولذلك فهما أفضل فريقين في إنجلترا ولا أحد يقترب من مستواهما، لكن الأمر مختلف الآن.

وتابع: "لقد انتقلوا من فريق يمكنه تهديد أي منافس من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، إلى فريق دائمًا ما ينتظر الفعل ليقوم برد فعل".

دور محمد صلاح في تدهور مستوى ليفربول

وأوضح: "هناك الكثير من الأسباب لتدهور أداء ليفربول، وبالتأكيد، لديهم كل التحليلات والبيانات، خاصة انخفاض مستوى محمد صلاح، الذي لم يعد اللاعب الذي كان عليه من قبل، وكذلك أرنولد، لقد كان سببًا في تسجيل نابولي أكثر من هدف".

واستطرد: "لم أر محمد صلاح نفسه الذي اعتدنا عليه من قبل، لقد وقع على عقده الجديد وآمل حقًا ألا نراه يجلس على كرسي بذراعين بسبب ذلك".

واختتم: "ليفربول يجب أن يعود إلى شراسته من خلال العمل الجماعي، لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو، يجب أن يكون هناك ضغط على المنافس، إذا تهاون شخصًا ما بشأن ذلك فالأسلوب بأكمله ينهار وتكون فريقًا يلعب فقط على الهجمة المرتدة".