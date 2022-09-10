30 ألف سلة سعودية لتخفيف آلام السودانيين

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ويؤمن المشروع 30,515 سلة غذائية في ولايات غرب ووسط وشمال دارفور، وولاية سنار، ومديرية المناقل بولاية الجزيرة، ومدينة بربر بولاية نهر النيل، يستفيد منها 183,490 فردا.على صعيد آخر، عبرت 23 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 22 أغسطس حتى 12 سبتمبر الحالي، تحمل على متنها 242 طنا و997 كجم من السلال الغذائية، و3600 حقيبة إيوائية، و3600 خيمة، و2750 كيس أرز، و2500 كرتون تمر، و33 طنا من المواد الطبية، و21,632 كرتون فول، متوجهة لمحافظات عدن، تعز، مأرب، المهرة، سقطرى، حضرموت، شبوة.
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