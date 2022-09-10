تقرير أمريكي: العراق يقترب من حرب أهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر تقرير أمريكي صادر عن معهد الشرق الأوسط، عن مخاوفه من أن تؤدي الأزمة الحالية في العراق إلى حرب أهلية شاملة، بين طوائف مختلفة في الشيعة، على خلفية الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها بغداد.

وقال التقرير الأمريكي، «إن العراقيين أمضوا ليلة كاملة يفكرون في أن البلد كان ينحدر نحو حرب أهلية بين الشيعة، بعد الاشتباكات التي جرت في 29 أغسطس بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري عقب إعلان زعيم الأخير، مقتدى الصدر، انسحابه النهائي من السياسة وإغلاق غالبية مؤسساته».

وبعد إعلان الصدر أن أنصاره بحل منه ولن يملي عليهم أفعالهم بعد الآن، فسر هؤلاء ذلك على أنه بمثابة ضوء أخضر لهم لاقتحام المنطقة الخضراء، بما في ذلك القصر الرئاسي ومقر الحكومة والبرلمان، وفق التقرير الذي نقله موقع «العين الإخباري» الإماراتي.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن يكون قرار الصدر بالتراجع عن شفير الحرب كان بدافع أساسي ناتج عن تدخل مكتب آية الله علي السيستاني، وأن الوضع الأمني في البلد استقر بدرجة ما، بيد أن التقرير تحدث عن وجود «اتفاق ضمني» بين القادة العراقيين من أجل تهدئة الأمور نسبيا حتى انتهاء زيارة الأربعين على الأقل، أي في 16 سبتمبر.

ولفت التقرير إلى أن العنف الطائفي استقطب انتباه الولايات المتحدة، مشيرا إلى اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي و تأكيده على الحوار، وزيارة المسؤولة الأمريكية باربرا ليف إلى كل من بغداد وأربيل ونقلها الرسالة نفسها.

واعتبر أن تأثير هذه الزيارة المفاجئة والاهتمام الأمريكي بالمسار السياسي على الأرض في العراق، ليس مؤكدا، موضحا أن حسابات الكلفة والفوائد تتحدد من جانب الأطراف اللاعبة المحلية، وهي لا تتأثر كثيرا بالتدخلات الخارجية، خاصة من جانب الولايات المتحدة التي كانت، من الناحية السياسية، غائبة عن الواقع العراقي.

واعتبر التقرير أن إيران حاولت التدخل من خلال السعي لتجريد الصدر من شرعيته الدينية عبر تنحي رجل الدين الشيعي كاظم الحائري. ولفت إلى أن لطهران بصمتها الكبيرة في العراق، إلا أن الأزمة الحالية بين الشيعة أجبرتها على القبول بحقيقة أن هناك حدودا لقدراتها في السيطرة على جارتها.