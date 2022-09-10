تونس تبحث عن 17 مهاجرا مفقودا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وحدات الحرس البحري في تونس عمليات التمشيط بحثا عن نحو 17 مفقودا من بين المهاجرين الذين كانوا على متن المركب الغارق قبل أيام بسواحل مدينة الشابة.

وكان المركب الغارق في الليلة الفاصلة بين يومي السادس والسابع من سبتمبر الحالي على متنه ما بين 34 و37 مهاجرا، وفق ما أفاد به متحدث باسم الحرس الوطني.

وذكرت تقارير إعلامية في مرحلة أولى عن انتشال ثماني جثث لمهاجري القارب المنكوب، لكن المتحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي أعلن عن ست جثث بينما تستمر عمليات التمشيط حتى اليوم باستخدام مروحية من الوحدة الجوية بحثا عن المفقودين.