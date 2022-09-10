الجيش الصومالي يقضي على إرهابي بارز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت وحدات من الجيش الصومالي على قيادي بارز من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة شبيلى السفلى.

وأسفرت العملية أيضا - وفق وكالة الأنباء الصومالية - أمس عن إصابة 10 آخرين من عناصر ميليشيات الشباب، من بينهم قيادي هو أعلى مسؤول في المنطقة، إضافة إلى قيادي مسؤول عن جمع الأموال.

وأوضح ضابط في الجيش الوطني، أن العملية العسكرية استهدفت منطقة مبارك التي تعد مركز جمع الأموال لميليشيات الشباب الإرهابية، وتزامن تنفيذ العملية مع وجود قيادات ميليشيات الشباب.