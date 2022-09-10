انهيار أقدم وأكبر معلم طيني في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انهار جزء من سور قصر السلطان الكثيري التاريخي «قصر سيئون»، أحد أقدم وأكبر معلم طيني في العالم، والذي تم بناؤه قبل 500 عام في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، وأظهرت صور نشرها مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف بوادي حضرموت، حسين العيدروس، سقوط جزء آخر من سور قصر سيئون التاريخي.

وقال العيدروس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «إن جزءا كبيرا من سور قصر سيئون سقط عقب صلاة الجمعة، ووصل حجم الأنقاض إلى جدار الجامع القريب من القصر».

وأضاف «ما زال سقوط أجزاء واسعة من السور الغربي لقصر سيئون «قصر السلطان الكثيري» مستمرا وينذر بالخطر»، وناشد رئيس الحكومة اليمنية، ومحافظ حضرموت، والمنظمات المهتمة ومن يعنيه أمر التراث الثقافي للمساهمة في إنقاذ ما تبقى من سور القصر التاريخي الذي يصنف بأنه أكبر بناء طيني في العالم.

واستنكر مدير هيئة الآثار تجاهل التحذيرات والدعوات التي أعلنها سابقا وقال «دعوات تلو الدعوات نناشد فيها فمن يسمع الصم النداء».

وقال «قصر الكثيري الشامخ بمدينة سيئون يتداعى سوره بعد صمود أكثر من خمسمئة عام دون أن يركع لأحد، وهكذا هي سنة الحياة لن يدوم فيها شيء، والشامخون أقوياء مهما طال الزمن».

على صعيد آخر، تصدت قوات الجيش اليمني لخروقات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ثلاث جبهات، وقتل وجرح 13 عنصرا من ميليشيات الحوثي بنيران قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

وقال موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» «إن الميليشيات الحوثية شنت هجوما على مواقع لقوات الجيش في محور رازح بمحافظة صعدة. وتمكنت قوات الجيش في محور رازح من إحباط محاولة التسلل، وكبدتها خسائر في الأرواح».

ووفق الموقع فإن الهجوم الحوثي تركز باتجاه جبل المقرن، قبل ان تتمكن وحدات من لواء الواجب الأول من إفشال الهجوم، وقال «إن المحاولة الحوثية تزامنت مع إطلاقها الطيران المسير المفخخ، وقذائف الهاون».

وأضاف «إن أفراد الجيش اشتبكوا مع العناصر الحوثية، وأدت الاشتباكات إلى مصرع 3، وإصابة 10 آخرين، بينما لاذ من بقي بالفرار».

وقال مصدر ميداني «إن جبهة البلق الشرقي، جنوب مأرب، شهدت معارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي عقب هجمات للميليشيات ومحاولات تسلل إلى مواقع حساسة، بعد وصول تعزيزات كبيرة، مع نقل أسلحة ومعدات وآليات عسكرية إلى الخطوط الأمامية».

وشنت ميليشيات الحوثي، فجر أمس هجوما جديدا على مواقع عسكرية شرق مدينة تعز، رغم سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

قصر السلطان الكثيري:







أحد أكبر المباني المبنية من الطوب اللبن في العالم



واحد من التحف المعمارية باليمن



تم بناؤه في القرن التاسع عشر



يتوسط القصر مدينة سيئون



يعرف بلونه الأبيض بأقواسه وزخارفه



يتألف المبنى الطيني من 7 طوابق



تحتفظ واجهته برونقها الأصلي



مشاهدات يمنية:

• الداخلية اليمنية تلقي القبض على فهد الضمر، أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة.

• شركة النفط اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

• حملة جبايات حوثية كبيرة لدعم ما يسمى المولد النبوي.