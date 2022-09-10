أين تذهب ثروة ملكة بريطانيا؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يستعد العالم لوداع الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، باتت أكثر الأسئلة تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، عن محاولة معرفة قيمة ثروة الملكة الراحلة، ومن سينال حصة الأسد، بينما السؤال الأبرز بين البريطانيين حول أسباب عدم دفع ضريبة الميراث المفروضة على من يرث تركة الشخص المتوفى.

ووفقا للتقارير العالمية، يرث تشارلز العرش وثروة والدته الكبيرة أيضا التي سيحصل عليها من دون الحاجة إلى دفع ضريبة نقل الميراث، في امتياز مخصص للخلافة الملكية.

وفي حين امتلكت الملكة إليزابيث الثانية مجموعة كبيرة من المجوهرات والعقارات الواسعة، فإن ثروتها الحقيقية لا يمكن معرفتها، ليس بسبب غياب الأرقام الرسمية فحسب، بل لأن وصيتها، المدون عليها كل ما تمتلك من أموال منقولة وغير منقولة، ستبقى سرا داخل الأدراج الملكية.

ثروة متواضعة

قدرت قائمة «صنداي تايمز ريتش» في 2022، صافي ثروة الملكة بـ370 مليون جنيه إسترليني (حوالي 451 مليون دولار)، واصفة إياها بالضئيلة والمتواضعة للغاية أمام ثروات شخصيات ملكية أخرى، فعلى سبيل المثال تقدّر ثروة العائلة الملكية التايلاندية بما بين 50 و70 مليار دولار.

وتذكر صحيفة «تايمز» البريطانية أن عددا من مصادر ثروتها المفترضة، القصور، المجوهرات، والمجموعات الرائعة من الأعمال الفنية التي تمتلكها، ليست ملكا خاصا بها بل محفوظة للأجيال المقبلة.

على سبيل المثال فإن دوقية لانكستر، الموجودة فقط لمنح الملك أو الملكة دخلا حققت فائضا صافيا قدره 24 مليون جنيه إسترليني، ولكن نظرا لأن الدوقية ليست من الأصول القابلة للتصرف من قبل حامل تاج الملكية، فلن تظهر الملكية في الوصية، بل يتم تمرير تلك الأصول ببساطة من ملك إلى ملك، دون دفع أي ضريبة.

ميراث تشارلز

وعلى صعيد الممتلكات العقارية، تملك الدولة قصر باكنغهام المقر الملكي في لندن، وقلعة وندسور الواقعة على بعد حوالي 30 كلم غرب العاصمة، لكن قصر بالمورال، المنتجع الصيفي للعائلة الملكية، وقصر ساندرينغهام، حيث تحتفل العائلة الملكية تقليديا بأعياد نهاية العام، كانا ملكا للملكة وسيتم توريثهما لتشارلز.

وتمتلك الملكة أيضا محفظة كبيرة من الأسهم ومجموعة طوابع ملكية تقدر قيمتها بنحو 100 مليون جنيه إسترليني، وفقا لمعدي قائمة الأثرياء لعام 2021 في صحيفة «ذي تايمز».

وستضاف ثروة الملكة الراحلة إلى ثروة تشارلز الشخصية التي تقدر بنحو 100 مليون دولار (87 مليون جنيه إسترليني)، بحسب موقع «سيليبريتي نت وورث».

جواهر التاج

كما أن جواهر التاج الشهيرة التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني، تنتمي رمزيا إلى الملكة وتنقل بالتالي تلقائيا إلى خليفتها.

وترك الأمير فيليب زوج إليزابيث، إرثا أكثر تواضعا بقيمة 30 مليون جنيه استرليني عند وفاته في أبريل 2021، بحسب «سيليبريتي نت وورث». وكان يمتلك خصوصا مجموعة من اللوحات و3 آلاف عمل فني، تم توريث معظمها للأصدقاء والعائلة.

ومع اعتلائه عرش بريطانيا يرث الملك تشارلز الثالث دوقية لانكستر، المملوكة للعائلة الملكية منذ العصور الوسطى، والتي درّت خلال السنة الضريبية المنتهية في مارس الفائت 24 مليون جنيه إسترليني من الدخل الخاص المخصص للعاهل البريطاني.

ويقول ديفيد مكلور وهو مؤلف كتاب عن التمويل الملكي، «إن أموال لانكستر تعود إلى العاهل، أي الملك أو الملكة، بحكم منصبه».

من ناحية أخرى، يفقد تشارلز دوقية كورنوال التي تذهب إلى الابن الأكبر للملك، وتدر حوالي 21 مليون جنيه إسترليني سنويا، ويوضح مكلور أن هذه الدوقية تؤول مباشرة إلى الأمير وليام.

منحة سيادية

ويستفيد تشارلز أيضا من منحة سنوية تسمى «المنحة السيادية» من الخزانة العامة، حددت بنسبة 15% من عائدات إرث التاج، ويشمل خصوصا ممتلكات عقارية ومزرعة ضخمة لطاقة الرياح، وتصب إيراداته في الخزانة العامة منذ قانون صادر عام 1760. وبلغت هذه المخصصات 86,3 مليون جنيه إسترليني للفترة 2021 - 2022، بما في ذلك أموال طائلة خصصت لتجديد قصر باكنغهام لمدة 10 سنوات (34,5 مليون جنيه لعام 2021 - 2022).

وتتيح المنحة السيادية تمويل النفقات المتعلقة بالأنشطة الرسمية لتمثيل الملك أو أفراد أسرته، لا سيما رواتب الموظفين وصيانة القصور وتنظيفها، والرحلات الرسمية وكذلك حفلات الاستقبال.

صفقة ميجور

تنقل معظم ثروة الملكة إلى تشارلز دون ضريبة الميراث، بفضل إعفاء يعود تاريخه إلى 1993، بهدف منع تبدد الإرث الملكي في حال وفاة أكثر من ملك بفارق زمني قصير، بعدما كانت ضريبة الانتقال تبلغ 40% عند كل عملية توريث.

وحسب التقرير، فإن سبب عدم دفع ضريبة الميراث، يعود إلى صفقة جرت في 1993 بين العائلة المالكة وحكومة جون ميجور البريطانية، حيث وافقت الملكة للمرة الأولى على دفع ضريبة دخل، وجزء من الاتفاق نص على إعفاء الوصايا من ضريبة الميراث عند انتقاله من ملك إلى آخر. الأمر سيان ينطبق على الوصايا من الزوج أو الزوجة إلى الملك أو الملكة، على سبيل المثال الهدايا من الملكة الأم إلى الملكة.

ممتلكات الملكة إليزابيث

4.9 مليارات دولار قيمة قصر باكنغهام

1.3 مليار دولار قيمة دوقية كورنوال

451 مليون دولار ثروتها الشخصية

100 مليون دولار ثروة تشارلز