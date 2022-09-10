طالبات أفغانستان يتظاهرن ضد طالبان

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وأظهرت لقطات مصورة من قناة طلوع نيوز الإخبارية عشرات الفتيات في زي المدارس، وبعضهن يرتدين النقاب، وهن يسرن في أحد شوارع مدينة جارديز.وباكتيا إقليم تقطنه أغلبية من عرقية البشتون التي تهيمن عليها تقاليد قبلية محافظة. كما أنه معقل نائب القائد الأعلى لطالبان، وزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وتردد الأسبوع الماضي أن المسؤولين المحليين فتحوا خمس مدارس ثانوية للطالبات، بناء على طلب من شيوخ القبائل.
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