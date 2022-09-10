شكرا لقرائتكم خبر طالبات أفغانستان يتظاهرن ضد طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية أن مجموعة من الفتيات خرجن إلى شوارع جارديز، عاصمة إقليم باكتيا، أمس، للمطالبة بحقهن في التعليم.

وأظهرت لقطات مصورة من قناة طلوع نيوز الإخبارية عشرات الفتيات في زي المدارس، وبعضهن يرتدين النقاب، وهن يسرن في أحد شوارع مدينة جارديز.

وباكتيا إقليم تقطنه أغلبية من عرقية البشتون التي تهيمن عليها تقاليد قبلية محافظة. كما أنه معقل نائب القائد الأعلى لطالبان، وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وتردد الأسبوع الماضي أن المسؤولين المحليين فتحوا خمس مدارس ثانوية للطالبات، بناء على طلب من شيوخ القبائل.