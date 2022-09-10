4 قتلى من الشرطة في هجوم بباكستان

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وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلا من النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة المدينة مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهما إلى المستشفى، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.وأشارت الشرطة إلى رفع مستوى التأهب الأمني في المدينة بعد الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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