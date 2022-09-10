شكرا لقرائتكم خبر 4 قتلى من الشرطة في هجوم بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل أربعة جنود من الشرطة الباكستانية وأصيب اثنان بجروح جراء هجوم مسلح نفذته عناصر مجهولة أمس في مدينة تانج شمال غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية في المدينة أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية أطلقوا وابلا من النار على رجال الشرطة الذين كانوا مأمورين بحماية مدير إدارة المدينة مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين بجروح، تم نقلهما إلى المستشفى، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، ونفذت عملية تمشيط للبحث عن المنفذين.

وأشارت الشرطة إلى رفع مستوى التأهب الأمني في المدينة بعد الهجوم، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.