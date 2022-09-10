شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر تحالف الأحزاب لدعم دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادي آخر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا اجتماعا بمقر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، وذلك لبحث كيفية دعم المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية سبمتبر الجارى.

بدء الاجتماع وسط حضور مكثف من الاعلام، وكان أبرز الحضور كل من النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، والنائبة جيهان البيومى عضو لجنة التعليم وطارق درويش رئيس حزب الأحرار.

وكان النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أعلن تأييد حزب إرادة جيل لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، الخميس، خلال افتتاح بعض المشروعات بعقد مؤتمر اقتصادى نهاية الشهر الجارى.

وأكد النائب تيسير مطر أن عقد هذا المؤتمر أمر هام لمناقشة مشاكل وازمات مصر الاقتصادية والاستماع إلى رؤى المستثمرين ورجال الاعمال ووضع خارطة طريق لحل هذة المشاكل.

وأشار النائب تيسير مطر إلى أن رؤية حزب ارادة جيل التى تم تقديمها للحوار الوطنى أعطت اولوية للمحور الاقتصادى لأن الاقتصاد هو عصب الحياة وهو القاطرة لحل مشاكل مصر.