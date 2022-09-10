شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختصاصات البنك المركزى فى فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للبنك المركزي أحقية في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية، حسبما أكدت المادة 13 لاختصاصات البنك المركزى :

(1)البنوك.

(2)البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .

(3)البنوك الأجنبية .

(4)الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .

(5ـ)الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .

(6)الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين ، كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :

(أ)البنوك .

(ب)البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .