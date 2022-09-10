ماذا تفعل إذا خالفت مدرسة ابنك الخاصة قرار تقسيط المصروفات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

شكى عدد من أولياء أمور الطلاب، عدم التزام المدارس الخاصة بقرار وزير التربية والتعليم الخاص بتقسيط مصروفات المدارس الخاصة على دفعات.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ"الخليج 365" إنه حال عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة بتقسيط المصروفات المدرسية، يجب التوجه للإدارة التعليمية التابع لها للتقدم بشكوى رسمية باسم المدرسة المخالفة.

وأكد المصدر، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس التي تخالف تعليمات وزارة التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بقرار المصروفات.

من ناحية أخرى، اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تم إعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022.

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