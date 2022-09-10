بالصور.. ختام فعاليات ملتقى التراث والاستدامة بالقرنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد خان حسن فتحي بقرية القرنة بالأقصر، ختام فعاليات ملتقى التراث والاستدامة لأطفال وأهالي القرنة والذي نظمه بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.

حيث بدأ اليوم الختامي من الملتقى برحلة إلى معبد الدير البحري، ثم عُقدت في مبنى الخان جلسة حوارية لاستطلاع أراء الاطفال حول ما تعلموه خلال فعاليات وأنشطة الملتقى، والتى تضمنت حوار مفتوح مع الأطفال فيما تعلموه من القيم عبر حكايات جدتي التي ورثها المصريون من الصعيد مع فرقة الورشة المسرحية، وعروض خيال الظل والأراجوز.

تلا ذلك مراجعة ما تعلمه الأطفال عن تخطيط القرية النموذجية وتصميم المباني، وفكر ورؤية المعماري المصري الشهير حسن فتحي، ومزايا العمارة الطينية، واستجابتها لتغيرات المناخ والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، وورشة صنع الطوب الأخضر.

كما تطرق النقاش إلى أهمية الحفاظ على نهر النيل ومهنة الصيد والثروة السمكية، وأهمية زراعة المحاصيل وتأثيرها على الغذاء والحفاظ على البيئة الطبيعية ودورة حياة الكائنات الحية.

واختتم الملتقى بتوزيع جوائز تشجيعية على الأطفال المشاركين لتحفيزهم على تطبيق ما اكتسبوه من معرفة ومهارات خلال فعاليات الأيام الثلاثة.