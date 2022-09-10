صور.. بناء 760 مقبرة جديدة في الناصرية غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي العامرية ثان في الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال بناء 760 مقبرة للمسلمين ضمن المرحلة الجديدة من جبانات الناصرية بمنطقة نجع حبون غربي المحافظة.

وقال محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى توجيه المهندس القائم بالأعمال بسرعة الانتهاء من بناء الجبانات الجديدة ضمن المخطط المحدد.

يذكر أن مقابر الناصرية بطريق مطار برج العرب تابعة لمحافظة الإسكندرية، ويجري طرحها كقطع أراضي، مساحة كل منها 10 م2، لمواطني المحافظة فقط.

ووفقا لمحافظة الإسكندرية، جرى تدبير تلك الأراضي مراعاة لظروف أهل الإسكندرية، وحل أزمة الجبانات، واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.