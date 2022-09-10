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صور.. بناء 760 مقبرة جديدة في الناصرية غربي الإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي العامرية ثان في الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال بناء 760 مقبرة للمسلمين ضمن المرحلة الجديدة من جبانات الناصرية بمنطقة نجع حبون غربي المحافظة.

وقال محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى توجيه المهندس القائم بالأعمال بسرعة الانتهاء من بناء الجبانات الجديدة ضمن المخطط المحدد.

يذكر أن مقابر الناصرية بطريق مطار برج العرب تابعة لمحافظة الإسكندرية، ويجري طرحها كقطع أراضي، مساحة كل منها 10 م2، لمواطني المحافظة فقط.

ووفقا لمحافظة الإسكندرية، جرى تدبير تلك الأراضي مراعاة لظروف أهل الإسكندرية، وحل أزمة الجبانات، واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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