رئيس الوزراء يتفقد استعدادات فنادق شرم الشيخ لاستضافة ضيوف قمة المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

خلال زيارته اليوم السبت، لمدينة شرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من فنادق المدينة، التي يتم تطويرها وتوسعتها؛ للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، في نوفمبر المقبل.

وصعد رئيس الوزراء خلال تفقده لعدد من الفنادق، من بينها "رداميس"، و"كليوباترا"، لبعض الغرف، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التي يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وذلك في ظل توافر الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ، حيث أكد محمد أبو العينين وناصر عبداللطيف أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التوسعات وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

كما اطمأن مدبولي على الترتيبات التي تجريها الفنادق بشأن توفير مختلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة الإنترنت فائق السرعة، والتي ستقدم لضيوف مصر خلال المؤتمر، كما استفسر مدبولي عن تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية المطبقة بتلك الفنادق التي تؤهل لتقديم سياحة بيئية وخضراء.

وفي الوقت نفسه، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على محطات توليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، التي تخدم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن تطبيق المنشآت الفندقية للاشتراطات والمعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة سيؤهلها لأن تكون هي الأكثر قدرة على جذب السائحين.​