غلق مصحة ليبية بعد اكتشاف أن سائر عمالها يدخلون غرفة العمليات دون كمامات

اسماعيل عبد الحي - قررت وزارة الداخلية الليبية بعد إيفاد فرقة مراقبة إلى إحدى المصحات الكائنة بمدينة بنغازي غلق المؤسسة الاستشفائية المذكورة وذلك على خلفية رفع كم كبير من الاخلالات من بينها العثور على حُقنٍ مفتوحة ومُستعملة ومجهُولة المصدر والمُحتوى، وانعدام النظافة العامة بالأقسام والغُرف والتهوئة شبه المعدومة وغير المُطابقة للمُواصفات والشروط المنصوص عليها، علاوةً عن تخزين كمياتٍ كبيرة من الأدوية بالمُخالفة للقانون رقم (6) ووجُود غُرف طبية تحت مُستوى سطح الأرض وعدم تعاقد إدارة المصحة مع شركةٍ مُختصة تتكفل بنقل النفايات الطبية.

هذا إلى جانب ضبط عدد من العمال يقيمون داخل مسكن تم هدمُه فورًا، وكانوا يُزاولون أكثر من تخصّص بالمصحة من قبيل النظافة والمطبخ وغرف العناية المركزة والعمليات، فضلًا عن عدم ارتدائهم للكمامات وأغطية الرأس والقُفازات فتم على الفور ترحيلهم إلى بلدانهم، كما أن مخبر التحاليل وغُرف تصوير الأشعة ومخزن الأدوية كانت في حالة سيّئة فاقدة للتبريد تنبعث منها روائح كريهة ليتقرر تشميع ثلاث غرف عمليات بالشمع الأحمر لعدم تعقيمها وتجهيزها وإفتقارها لأدنى المُواصفات والشُروط الصحيّة ، قبل استدعاء كل المشرفين على هذه المصحة بها للتحقيق معهم وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .