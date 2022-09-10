في اختراق جديد.. أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت أوكرانيا اليوم السبت استعادة السيطرة على مدينة إستراتيجية قرب الحدود الروسية، والتقدم عشرات الكيلومترات جنوبا، في حين ردت موسكو بإرسال تعزيزات باتجاه خاركيف ردا على الاختراق الأوكراني في تلك المنطقة.



وقال الجيش الأوكراني إن قواته استعادت السيطرة على مدينة كوبيانسك في خاركيف القريبة من الحدود الروسية شرق البلاد، بعد معارك مع القوات الروسية.



كما أعلن الجيش إعادة السيطرة على ألف كيلومتر مربع من الأراضي التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدا أن قواته دمرت تجمعات لهذه القوات ومواقع قيادة وتحكم ودفاع جوي و20 مخزنا للذخيرة.



واتهمت قيادة الأركان الأوكرانية القوات الروسية بشن 13 ضربة صاروخية و23 غارة جوية على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.



من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن قوات بلاده وبدعم عسكري غربي سيطرت على المزيد من القرى والبلدات في شرق أوكرانيا.



ودعا نيكولينكو في تغريدة على تويتر إلى استمرار إرسال الأسلحة لبلاده، مشيرا إلى أن هزيمة روسيا تعني تحقيق السلام في أوكرانيا، على حد قوله.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، قبل أن يعلن الجيش الأوكراني استعادة مدينة كوبيانسك.



في المقابل، أعلن الجيش الروسي إرسال تعزيزات باتجاه خاركيف ردا على اختراق حققته القوات الأوكرانية في تلك المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت تعزيزات باتجاه خاركيف وبثت صورا لمدرعات ومدافع وشاحنات قالت إنها متجهة إلى المنطقة الواقعة عند الحدود الروسية الأوكرانية.



وخلال الأيام الماضية أعلنت أوكرانيا أنها تشن هجوما مضادا في شرق وجنوب البلاد وفي محيط خاركيف التي سيطرت روسيا على مركزها خلال هجومها المستمر على جارتها منذ أكثر من 6 أشهر.



ومن بروكسل، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن نشر موسكو تعزيزات يظهر أن روسيا تدفع "ثمنا باهظا".



من جهتها، قالت وسائل إعلام روسية إن تعزيزات في هذا الاتجاه نُشرت، وبثت مقاطع فيديو تظهر مدرعات ومدافع وشاحنات تسير بأعداد كبيرة على طرق لم يحدد مكانها.



ولم تعلق موسكو على هذا الانتشار واكتفت وزارة الدفاع الروسية بذكر الخسائر الفادحة التي ألحقها الجيش الروسي بالقوات الأوكرانية.



في غضون ذلك، وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى كييف اليوم السبت، في زيارة غير معلنة تسعى من خلالها -كما قالت- إلى إظهار دعم برلين الراسخ لأوكرانيا في الحرب التي تشنها روسيا عليها.



وقالت في بيان "توجهت إلى كييف اليوم السبت لأظهر أن بإمكانها الاعتماد علينا، سنواصل وقوفنا إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".



وأكدت بيربوك أن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية.

