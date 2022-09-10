شكرا لقرائتكم خبر عن نجم برشلونة الجديد يكشف سبب رفض انضمامه إلى تشيلسي بالصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، سبب رفضه الانتقال إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

وكان البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق وبرشلونة الحالي، ضمن اهتمامات البلوز وكان قريب من ضمه قبل أن يرحل إلى كامب نو.

رافينيا يكشف سبب تفضيل برشلونة على تشيلسي

وأكد البرازيلي رافينيا، أن رفضه الانضمام إلى صفوف تشيلسي، يأتي لأن حلمي كان ارتداء قميص برشلونة، واللعب بين صفوفه".

وأضاف خلال تصريحات مع صحيفة "سبورت الإسبانية": "برشلونة هو النادي الذي شجعته منذ الصغر، منذ أن وصل رونالدينيو، ومعه بدأت أفهم أكثر قليلًا حول تاريخ النادي، لهذا أردت أن أكون جزءًا من هذا".

وتابع رافينيا: "هذا الحلم وتلك الرغبات كانت أقوى من أي عرض آخر، مهما كان قويًا من الناحية المالية، وأنا سعيد بوجودي هنا داخل كتالونيا".

رافينيا يحجز مكانه في تشكيل برشلونة الأساسي

ونجح رافينيا في حجز مقعد أساسي في التشكيل الأساسي لبرشلونة، بعد أنا قدم مستويات رائعة في فترة الاستعداد للموسم الحالي.