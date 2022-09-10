غوتيريش عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم

كراتشي: صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت، بأنه لم يسبق أن رأى كارثة مناخية بمستوى الخراب الناجم عن الفيضانات في باكستان.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده في كراتشي بعد معاينته مناطق غمرتها المياه في جنوب باكستان: رأيت الكثير من الكوارث الإنسانية في العالم، لكنني لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم.

وأضاف: لا أجد كلاما لوصف ما شاهدته اليوم.