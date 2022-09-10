كييف تعلن أنها استعادت بلدة كوبيانسك بشرق أوكرانيا

10 سبتمبر , 2022 الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب). أعلن الجيش الأوكراني السبت أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة للإمدادات وسيطرت عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر. ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها «في كوبيانسك التي كانت وستظل أوكرانية». ونشر مسؤول إقليمي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب «كوبيانسك هي أوكرانيا».

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