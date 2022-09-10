بوتين يقدم «تهانيه الصادقة» لتشارلز الثالث ويتمنى له «النجاح»

10 سبتمبر , 2022 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب). وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت «تهانيه الصادقة» لتشارلز الثالث بعد إعلانه ملكاً لبريطانيا رسمياً في مراسم في لندن. وكتب بوتين في برقية موجهة للملك الجديد «تفضلوا بقبول تهانيّ الصادقة بمناسبة اعتلائكم العرش»، على ما أعلن الكرملين. وأضاف «أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة وكل الخير».

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