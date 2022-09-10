بعد وفاة الملكة إليزابيث... عمليات البحث عن رحلات جوية إلى لندن ترتفع 49%

صورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في نافذة أحد متاجر الشوارع الرئيسية في إدنبرة (أ ف ب).

ذكرت شركة «هوبر» للسفريات والسياحة يوم الجمعة أنها لاحظت زيادة في عمليات البحث عن رحلات جوية متجهة إلى لندن من الولايات المتحدة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وفي ساعة الإعلان عن وفاة الملكة، شهدت عمليات البحث عن رحلات الطيران المتجهة إلى لندن من الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 49 بالمئة مقارنة باليوم السابق، وفقاً لما ذكرته الشركة.

يأتي ذلك في وقت يتراجع فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار مما يجعل بريطانيا وجهة سياحية جذابة للمسافرين القادمين من الولايات المتحدة.

وقالت «هوبر» إن عمليات البحث عن رحلات الطيران من جميع أنحاء العالم إلى مطارات لندن ارتفعت بنسبة 40 بالمئة مقارنة باليوم السابق، وقفزت بنسبة 41 بالمئة مقارنة بثلاث ساعات قبل إعلان وفاة الملكة.