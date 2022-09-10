تشارلز يستعدّ لتنصيبه ملكاً في مراسم تاريخية

سيتم إعلان تشارلز رسمياً ملكاً جديداً لبريطانيا اليوم السبت في مراسم تليها تحية بنيران البنادق وقراءة البيان في لندن وعبر الأركان الأربعة للمملكة المتحدة.

ومع وفاة الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 96 عاماً يوم الخميس بعد جلوسها على العرش لسبعين عاماً، بدأ تنفيذ خطط وضعت منذ وقت طويل ومعدّة جيداً لفترة حداد تستمر أياماً وجنازة رسمية ستقام في غضون ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

وانهالت التعازي لوفاة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش من الداخل وحول العالم.

وخلف تشارلز (73 عاماً) والدته على الفور يوم الخميس لكن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، سيعلن تنصيبه اليوم السبت في مراسم مع مسؤولين يرتدون ملابس تقليدية.

سيرافق البيان تحية بالبنادق وسيتوجه الرسل إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن في مدينة لندن حيث ستتم تلاوة البيان في مقر البورصة الملكية.

كما سيُتلى البيان علناً في العواصم الأخرى بالمملكة المتحدة - إدنبرة في اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية، وكارديف في ويلز - وفي مواقع أخرى أيضاً.

وتعهد الملك الجديد أمس الجمعة بخدمة الأمة «بالولاء والاحترام والمحبة» في أول خطاب يوجهه للأمة كملك. وتشارلز هو ملك ورئيس المملكة المتحدة و14 دولة أخرى بما في ذلك أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وقال تشارلز في خطابه إنه منح ابنه الأكبر وليام (40 عاماً) لقب أمير ويلز، وهو اللقب الذي ناله الملك تشارلز نفسه لمدة تزيد على 50 عاماً ويناله ورثة العرش بشكل تقليدي.

وأصبحت كاثرين (كيت) زوجة وليام أميرة ويلز، وهو اللقب الذي كانت الأميرة الراحلة ديانا آخر من يناله.