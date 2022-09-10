انت الان تتابع خبر الحلبوسي ومحافظ ونواب نينوى يبحثون عدة ملفات بينها مطار الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل محافظَ نينوى نجم الجبوري، وعددا من نواب المحافظة".

وناقش اللقاء، وفق البيان، "الأوضاع الخدمية في المحافظة، والتأكيد على أهمية متابعة ملف تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومنها ما يتعلق بالقطاع الصحي وإعادة إعمار المستشفيات، وكذلك مشروع مطار الموصل، فضلاً عن المشاريع التنموية الأخرى".



كما بحث اللقاء "ضرورة بذل مزيد من الجهود؛ لمتابعة إكمال ملف التعويضات لمحافظة نينوى".