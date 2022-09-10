شكرا لقرائتكم خبر عن جراهام بوتر يصبح ثاني أغلى مدرب فى العالم بعد الألماني ناجلسمان! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن تعاقد مسئولي تشيلسي مع المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، سيدخله ضمن قائمة أغلى 10مدربين على مستوي العالم، يأتي ذلك بعدما صممت إدارة "البلوز "على جلب المدرب الإنجليزي بعد نجاحه الكبير مع برايتون، بعد أن تمت الموافقة على كافة شروط المدرب.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن منذ أيام قليلة تعاقدهم الرسمي مع بوتر، بعدما تمت إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، خاصة بعد دخوله فى صراع مع المستثمر الأمريكي الكبير تود بولي مالك الفريق الإنجليزي، مما جعله يسرع بإقالة المدرب بعد خسارته أمام دينامو زغرب الكرواتي.



قائمة أغلى المدربين على مستوي العالم

ويتصدر قائمة أغلى إنتقال للمدربين حول العالم المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ الحالي، بعدما وافق الفريق البافاري على ضم المدرب من ليزيج الأماني مقابل دفع 21.5مليون يورو، فى حين حل المدرب الإنجليزي بوتر فى المركز الثاني بعد إنتقاله لتدريب تشيلسي مقابل 20مليون يورو لنادي برايتون.

ووافق مسئولي" البلوز" على ضم جراهام بوتر مقابل دفع ذلك المبلغ، خاصة أن تود بولى المالك الجديد رصد ميلغ مالي مفتوح من أجل ضم المدرب، فى الوقت الذي يعاني فيه الفريق من ضيق الوقت، لا سيما أن الفريق يخوض تحديات عديدة فى البيرميرليج ودوري الأبطال هذا الموسم.



تأجيل الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي

ويعد تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادًا على موت إليزابيث حاكمة الولاية المتحدة البريطانية، إضافة إلى غموض موقف الجولة الثامنة، فرصة جيدة للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر لعلاج نقاط الضعف لدي الفريق، خاصة فى الأجزاء الدفاعية، والتى يعاني منها الفريق على مستوي الظهيرين.