10 سبتمبر , 2022 مجلس اعتلاء العرش يعلن رسمياً تشارلز ملكاً لبريطانيا (أ ف ب). أعلن مجلس اعتلاء العرش رسمياً السبت تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً. وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس بلندن أن «الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها... ملكنا تشارلز الثالث... فليحفظ الرب الملك". وفي السياق، قال تشارلز: «أدرك جيداً الواجبات والمسؤوليات الكبيرة» المناطة بالملك.

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